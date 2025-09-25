Ядерные угрозы Кремля: аналитики ISW раскрыли коварную цель РФ

Кремль. / © Associated Press

Кремль использует ядерные угрозы, чтобы повлиять на президента США Дональда Трампа и остановить его усилия по обеспечению мира в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают недавнее заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Так, прихвостень Владимир Путина в англоязычной учетной записи X повторил недавнее заявление президента-диктатора России о том, что Москва готова продолжать соблюдать ограничения по ядерным вооружениям, предусмотренным Новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений в течение одного года после окончания срока его действия 5 февраля 2026 года. Медведев заявил, что администрация Трампа теперь должна решить, будет ли она последовать этому примеру.

Медведев утверждал, что соблюдение США буквы договора "недостаточно", и что Соединенные Штаты "должны отказаться от ослабления России санкциями и тарифами", иначе "риск прямого конфликта остается высоким".

"Завуалированные ядерные угрозы Медведева напрямую связывают согласие США прекратить все свои экономические меры, направленные против России - главный инструмент, который администрация Трампа использует, чтобы попытаться привести Путина за стол переговоров и прекратить войну в Украине - с последующим соблюдением Россией Нового договора СНВ или готовностью согласиться на любой вопрос подчеркивают американские специалисты.

Аналитики уверены, что его угрозы являются частью более широких усилий Кремля, направленных на затягивание мирных переговоров, использование угроз для обеспечения желаемых требований России в Украине, обеспечения уступок, выгодных России и сдерживания Соединенных Штатов от поддержки Украины.

Как сообщалось, Россия передала КНДР технологии, ставящие мир под ядерную угрозу. Речь идет о технологиях реакторов для атомных подлодок. Этот шаг стал обменом: Пхеньян поддерживает Москву на поле боя в Украине, отправляя войска и боеприпасы, а получает реакторы, снятые с вооружения российских подлодок.