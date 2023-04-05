Ядерные угрозы Кремля и предстоящий визит Зеленского в Польшу: главные новости ночи 5 апреля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные события ночи 5 апреля:
- Кремль продолжает ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Западу Украине перед контрнаступлением — ISW Читать далее –>
- Эрдоган призвал немедленно реформировать Совбез ООН Читать далее –>
- В США рассказали, как они видят будущее Украины Читать далее –>
- Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетит Польшу: детали Читать далее –>
- Стало известно, сколько Украине нужно средств на разминирование территории.
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