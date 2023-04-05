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Ядерные угрозы Кремля и предстоящий визит Зеленского в Польшу: главные новости ночи 5 апреля

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3362
Время на прочтение
1 мин
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Ядерные угрозы Кремля и предстоящий визит Зеленского в Польшу: главные новости ночи 5 апреля

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные события ночи 5 апреля:

  • Кремль продолжает ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Западу Украине перед контрнаступлением — ISW Читать далее –>
  • Эрдоган призвал немедленно реформировать Совбез ООН Читать далее –>
  • В США рассказали, как они видят будущее Украины Читать далее –>
  • Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетит Польшу: детали Читать далее –>
  • Стало известно, сколько Украине нужно средств на разминирование территории. 

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Просмотры
3362
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