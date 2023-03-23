Ядерные угрозы Медведева из-за ордера на арест Путина: что на это ответили в ЕС

Чтобы положить конец безнаказанности, Евросоюз предложит всем государствам рассмотреть возможность присоединения к МКС.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает незаконную угрозу со стороны заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева применить силу против Международного уголовного суда и Нидерландов.

Об этом сообщила пресс-служба Дипломатической службы Евросоюза.

Боррель подчеркнул, что ЕС осуждает объявленные Россией меры против прокурора МКС и судей, участвующих в выдаче ордеров на арест российских представителей.

Также читайте В Гааге заявили об угрозах из-за ордера на арест Путина

"ЕС подтверждает свою полную поддержку МКС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МКС, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МКС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", — цитирует пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике.

Боррель добавил, что ЕС по-прежнему привержен защите МКС от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование правосудию и подрыв международной системы уголовного правосудия.

"ЕС продолжит выступать за универсальность Римского устава и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность присоединения к МКС, чтобы положить конец безнаказанности за тяжкие преступления", — отметил глава дипломатии ЕС.

Напомним, МКС 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей. Кроме того, ордер на арест выдан и по уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.

20 марта Медведев пригрозил, что попытки судить президента ядерного государства в МКС будут иметь "ужасные последствия" для международного права. Он также заявил, что Россия может ответить ракетным ударом по зданию МКС.

Читайте также: