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"Холодный мир" с ядерным оружием: прогноз Чалого и задачи для Украины
Украинский дипломат Валерий Чалый предупредил о растущей вероятности использования оружия массового уничтожения как ключевой точки бифуркации в переформатировании мирового распределения влияний.
Развертывание региональных войн в Европе, на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе, в Африке — это все связанные между собой процессы. Идет переформатирование мирового распределения влияний и ролей. Что станет точкой бифуркации, уже понятно: скорее всего, к сожалению, это будет использование оружия массового уничтожения (тактического боезаряда, «грязной» бомбы, теракта на ядерном объекте).
Такое мнение высказал украинский дипломат, посол Украины в США в 2015–2019 гг. Валерий Чалый в Facebook.
Чалый подчеркнул, что вероятность такого сценария растет сейчас быстрее мировых цен на нефть.
«ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия — ред.) скомпрометирован. Последний договор о сокращении ядерного вооружения заканчивает свое действие в феврале 2026 года. Дальше никаких ограничений. После первого шока от того, что этот ящик Пандоры все-таки открыли, состоится фиксация, кто на каких позициях оказался и параллельно подсчет ядерных потенциалов», — отметил он.
Далее, по словам Чалого, вся система выстроится на основе имеющегося и потенциального владения ядерным оружием и готовности его применения. Все остальные страны будут пытаться укрыться под ядерными зонтиками тех, кому повезло.
Дипломат назвал три актуальных задачи для Украины.
«Поэтому актуальны задачи для Украины:
во-первых, взять на себя одну из ключевых ролей в мире по соблюдению режима нераспространения и необходимости ядерного разоружения;
во-вторых, налаживать максимально глубокие (желательно союзнические отношения) с мощными демократическими ядерными государствами (прежде всего, Великобритания, США и Франция);
в-третьих, как параллельный вариант — создавать вместе с европейскими странами щит от потенциальной ядерной атаки», — отметил он.
Возможно, по словам дипломата, кто-то скорее создаст еще более мощное, чем ядерное, оружие (например, в киберпространстве или биологическое) — тогда это спутает многим игрокам карты.
«Конечно, положительного во всем этом мало. Может быть, человечество и остановится перед такими угрозами. Страх может сработать. Но вряд ли. Хорошая новость — такое развитие событий может снова вернуть мир на какой-то период в балансирующую систему с правилами и ограничениями. И тогда наступит опять холодный мир и придет надежда, которая одна и оставалась в ящике Пандоры (как в этом мифе описано). Шанс, что этот ящик оставят открыть уже следующим поколениям или искусственному интеллекту, невелик, но он есть. Поэтому будем оптимистами и делать то, что можем… и будет так, как будет», — подытожил дипломат.
Напомним, ученые рассказали, что может спасти жизнь в случае ядерного взрыва.