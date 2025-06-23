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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Холодный мир" с ядерным оружием: прогноз Чалого и задачи для Украины

Украинский дипломат Валерий Чалый предупредил о растущей вероятности использования оружия массового уничтожения как ключевой точки бифуркации в переформатировании мирового распределения влияний.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Валерий Чалый

Валерий Чалый / © Голос Америки

Развертывание региональных войн в Европе, на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе, в Африке — это все связанные между собой процессы. Идет переформатирование мирового распределения влияний и ролей. Что станет точкой бифуркации, уже понятно: скорее всего, к сожалению, это будет использование оружия массового уничтожения (тактического боезаряда, «грязной» бомбы, теракта на ядерном объекте).

Такое мнение высказал украинский дипломат, посол Украины в США в 2015–2019 гг. Валерий Чалый в Facebook.

Чалый подчеркнул, что вероятность такого сценария растет сейчас быстрее мировых цен на нефть.

«ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия — ред.) скомпрометирован. Последний договор о сокращении ядерного вооружения заканчивает свое действие в феврале 2026 года. Дальше никаких ограничений. После первого шока от того, что этот ящик Пандоры все-таки открыли, состоится фиксация, кто на каких позициях оказался и параллельно подсчет ядерных потенциалов», — отметил он.

Далее, по словам Чалого, вся система выстроится на основе имеющегося и потенциального владения ядерным оружием и готовности его применения. Все остальные страны будут пытаться укрыться под ядерными зонтиками тех, кому повезло.

Дипломат назвал три актуальных задачи для Украины.

«Поэтому актуальны задачи для Украины:

  • во-первых, взять на себя одну из ключевых ролей в мире по соблюдению режима нераспространения и необходимости ядерного разоружения;

  • во-вторых, налаживать максимально глубокие (желательно союзнические отношения) с мощными демократическими ядерными государствами (прежде всего, Великобритания, США и Франция);

  • в-третьих, как параллельный вариант — создавать вместе с европейскими странами щит от потенциальной ядерной атаки», — отметил он.

Возможно, по словам дипломата, кто-то скорее создаст еще более мощное, чем ядерное, оружие (например, в киберпространстве или биологическое) — тогда это спутает многим игрокам карты.

«Конечно, положительного во всем этом мало. Может быть, человечество и остановится перед такими угрозами. Страх может сработать. Но вряд ли. Хорошая новость — такое развитие событий может снова вернуть мир на какой-то период в балансирующую систему с правилами и ограничениями. И тогда наступит опять холодный мир и придет надежда, которая одна и оставалась в ящике Пандоры (как в этом мифе описано). Шанс, что этот ящик оставят открыть уже следующим поколениям или искусственному интеллекту, невелик, но он есть. Поэтому будем оптимистами и делать то, что можем… и будет так, как будет», — подытожил дипломат.

Напомним, ученые рассказали, что может спасти жизнь в случае ядерного взрыва.

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