"Ядерный чемодан": когда появился, как работает и почему Путин не может самостоятельно нажать "красную кнопку"

"Ядерный чемодан": когда появился, как работает и почему Путин не может самостоятельно нажать "красную кнопку"

Впервые идея "ядерного чемодана" появилась в США во время Карибского кризиса.

Война с Россией заставила многих людей задуматься о возможной ядерной угрозе.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины объясняет, что такое "ядерный чемодан" и каков его принцип действия.

"Ядерный чемодан": что это такое

"Ядерный чемодан" — это специальное переносное устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала, которое всегда есть у высших политических и военных руководителей государств. "Чемодан" осуществляет связь со специализированными центрами запуска.

"Ядерный чемодан": когда появился

Впервые идея "ядерного чемодана" появилась в США во время Карибского кризиса. Российская вариация ядерного чемодана" была введена в эксплуатацию в 1983 г. как портативный абонентский терминал (кодовое название "Чегет") автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами "Казбек". Российский "чемодан" имеет вид кейса, содержимое которого является государственной тайной. Однако содержание старых модификаций не скрывается, и они даже есть в музеях.

"Ядерный чемодан": как применить и сможет ли это сделать Путин

Что касается самого принципа работы "ядерного чемодана", то он, в отличие от общего представления, не является универсальным пультом запуска и контроля ракет. Это только передатчик сигнала от президента и первых лиц к компетентным ведомствам и далее за цепью в центр запуска.

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"Черезные чемпионы" размещены у верховного главнокомандующего, министра обороны и начальника генерального штаба. Ключ хранится у офицера-оператора. То есть "красной кнопки" в традиционном представлении не существует – подтвердить передачу сигнала президентом должен не только министр обороны, но и глава Генштаба. Мало того, насколько известно, в отличие от США даже решение всех троих не достаточно для применения ядерного оружия. Систему Казбек должны перевести в боевой режим из главного центра предупреждения о ракетном нападении, подтвердив факт начала ядерной атаки противника.

"Хотя взбалмошный диктатор и имеет доступ к "ядерному чемодану", однако единолично воспользоваться им и подвергать опасности весь мир он не сможет", — говорится в сообщении.

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