Ядерный договор закончился: в США и России начинается эра неопределенности

США и Россия имеют крупнейшие в мире ядерные арсеналы — по несколько тысяч боеголовок / © Pixabay

Сегодня, 5 февраля, истекает действие последнего важного соглашения о контроле над ядерным вооружением между США и РФ. Это увеличило риск новой гонки вооружений между двумя крупнейшими ядерными державами мира на фоне растущей глобальной нестабильности.

Об этом пишет Bloomberg.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений 2011 года или Новый СНВ ограничил размер ядерных арсеналов России и США, а также разрешил проведение инспекций и обмен информацией. Его прекращение действия покидает Москву и Вашингтон без системы регулирования своих стратегических запасов впервые со времен разгара «холодной войны» в 1980-х годах.

«Срок действия Договора о СНВ истекает, поскольку отношения между Россией и Европой обострились до худшего уровня за последние десятилетия. Это произошло из-за войны в Украине и неопределенности среди союзников США относительно их долгосрочных обязательств перед НАТО. Китай укрепляет свои стратегические силы, а другие страны рассматривают необходимость ядерного оружия для своей защиты, поскольку крупные государства все больше борются за доминирование в их регионах», — отмечают журналисты издания.

«Непосредственная опасность состоит в том, что при отсутствии правовых ограничений и мер проверки обе страны вернутся к планированию худшего сценария и начнут скачивать сотни дополнительных боеголовок в свои развернутые силы из-за страха, что другая страна делает это. Соединенные Штаты и Россия имеют значительные загрузочные мощности, которые позволят им резко увеличить количество развернутых ядерных боеголовок за короткий промежуток времени», — сказала Маккензи Найт-Бойл, старший научный сотрудник проекта ядерной информации Федерации американских ученых.

По подсчетам Американской федерации ученых (American Federation of Scientists), на США и РФ приходится около 86% мирового ядерного арсенала. Однако после завершения действия СНВ-3 впервые почти за 40 лет между Вашингтоном и Москвой не будет существовать механизм, сдерживающий новую гонку вооружений.

Напомним:

Россия и США подписали договор СНВ-3 более 15 лет назад — на фоне потепления отношений между Кремлем и Белым домом и политики «перезагрузки» американо-российских отношений. Формально его действие завершилось еще в 2021 году, однако тогда Владимир Путин и тогдашний президент США Джо Байден вопреки опасениям многих аналитиков воспользовались опцией однократного продления договора на пять лет.

Особенность СНВ-3 заключается в том, что соглашение не предусматривает многократную пролонгацию. Однако в нее можно внести поправку, которая сделает возможным многократное удлинение.

Впрочем, осенью прошлого года Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ заявил, что Кремль готов придерживаться СНВ-3 еще год после его завершения. Но только при условии, что Соединенные Штаты также примут на себя такие обязательства. Тогда российский президент назвал «полный отказ» от контроля над ядерным вооружением «ложным и недальновидным шагом».

В январском интервью The New York Times глава Белого дома Дональд Трамп довольно сдержанно прокомментировал предложение Кремля: «Если срок действия соглашения завершится, значит, завершится. Мы просто заключим более выгодную сделку».