Ядерный плацдарм под носом в НАТО: Украина требует жесткого ответа на провокации Путина и Лукашенко

Ядерная угроза из Беларуси / © ТСН.ua

Реклама

Общие ядерные учения России и Беларуси, а также размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Оба режима сознательно перешагнули «красные линии» международного права.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД напомнили, что совместная отработка ударов непосредственно нарушает статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), строго запрещающих ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а неядерным подписантам — принимать его.

Реклама

«Превращая Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, Кремль де-факто легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов», — отметили в дипучреждении.

Поэтому МИД призывает международное сообщество, уважающее режим нераспространения ядерного оружия, осудить РФ и Беларусь

«Милитаризация Беларуси не только подрывает доверие к международному праву, но и окончательно превращает Минск в соучастника российского ядерного шантажа», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Каков должен быть ответ мира на ядерную провокацию Москвы и Минска: четыре шага от Украины

Эффективный ответ на российско-белорусское бряцание ядерным оружием вблизи границ НАТО, по мнению МИД, должен включать:

Реклама

резкое увеличение санкционного давления на Москву и Минск,

существенное увеличение поддержки Украины, непосредственно сдерживающей оба режима от дальнейшей экспансии в Европу,

наращивание присутствия союзников на восточном фланге НАТО,

углубление взаимодействия безопасности с Украиной.

Напомним, что Россия и Беларусь 18 мая начали совместные военные учения, чтобы отработать скрытую доставку и условное применение ядерного оружия.

Новости партнеров