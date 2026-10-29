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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Ядерный сапог» для Европы: пропагандист Путина пригрозил превратить столицу в «радиоактивную пыль»

Соловьев разошелся и пригрозил Европе ядерным «сапожком».

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Соловьев.

Владимир Соловьев.

Кремлевский пропагандист и марионетка «фюрера» Владимир Соловьев снова пригрозил Европе ядерными ударами и вызывающе призывал западные медиа цитировать его угрозы.

Об этом он дерзко заявил в эфире одного из прокремлевских телеканалов, пишет Daily Express.

Обращаясь к европейцам, пропагандист нагло призвал их «проснуться» и подверг сомнению способность Запада запугать Россию военными учениями и громкими заявлениями. Более того, выразился он, мол, Париж, Брюссель и Берлин могут «превратиться в радиоактивную пыль».

«Каждый век вы объединяетесь только для того, чтобы русский солдат сильно вас копнул. А в этот раз сапог будет ядерным. Нам даже не придется доходить до ваших городов», — заявил Соловьев.

Он также дерзко попросил, чтобы его слова на следующий день процитировали все западные газеты.

Видео с угрозами опубликовал украинский чиновник Антон Геращенко. Он отметил, что Соловьев снова угрожает Европе радиоактивной пылью и требует цитирования в европейской печати, ведь, по словам Геращенко, именно за это пропагандист получает деньги.

Заметим, что ядерные угрозы регулярно раздаются в эфирах российского государственного телевидения и стали частью пропагандистской риторики Кремля. В частности, это не первый раз Соловьев призывает к ядерным ударам по странам НАТО. Ранее он выступал за ее применение против Великобритании и Германии, а также призвал нанести удары по Британии с помощью подводного беспилотника «Посейдон».

Ядерные угрозы Путина

Недавно «фюрер» Кремля Владимир Путин прибег к ядерным угрозам в адрес Запада. Он заявил, что гарантий неиспользования ядерного оружия нет, а мир вроде бы приближается к «точке невозврата».

Намекая на возможную ядерную эскалацию, российский диктатор прибег к известной литературной метафоре: «Если ружье висит на сцене, то в конце концов оно должно выстрелить».

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