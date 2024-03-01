Ядерный шантаж Путина: в США отреагировали на безответственную риторику российского диктатора

В США убеждены, что лидер ядерного государства не может выражаться таким образом.
В США назвали заявления президента РФ Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия безответственной риторикой и напомнили, что Соединенные Штаты Америки предупредили Россию о возможных последствиях в случае такого шага.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.
"Мы не впервые видим безответственную риторику Владимира Путина", — добавил представитель внешнеполитического ведомства США.
Он подчеркнул, что лидер ядерного государства не может выражаться таким образом.
Также представитель Госдепа заметил, что Соединенные Штаты информировали российскую сторону официально и в частном порядке о том, какими могут быть последствия в случае применения ядерного оружия.
В то же время Миллер отметил, что в США не видят признаков, указывающих на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.
"Мы продолжим внимательно следить за этим", — резюмировал представитель Госдепартамента США.
Ранее аналитики ответили, когда РФ может применить ядерное оружие.
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