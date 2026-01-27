Ядерный ультиматум Кремля: как Россия шантажирует США и чем это может обернуться для Украины

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Кремль возобновляет использование риторики по контролю над ядерными вооружениями, чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты Америки к уступкам по Украине в обмен на нормализацию американо-российских отношений.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты вспоминают интервью одному росСМИ, которое дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В частности, во время разговора речь шла о новом договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает 5 февраля 2026-го.

Реклама

Медведев повторил предложение президента-диктатора страны-агрессорки Владимира Путина неофициально согласиться соблюдать условия Нового СНВ еще на год после окончания срока его действия. Впрочем, только при условии, что США сделают то же самое. Медведев заявил, что в Вашингтоне пока не отреагировали на это предложение, и что перспективы более широкого сотрудничества между странами в области контроля над вооружениями зависят от принятия Штатами предложения Кремля.

Медведев заявил, что США и РФ должны сначала нормализовать двусторонние отношения, прежде чем Москва сможет сотрудничать по двусторонним мерам контроля над вооружениями. Он также выразил едва завуалированные угрозы, если Белый дом не переключит свое внимание с мирных усилий на нормализацию двусторонних отношений между странами — как того желает Кремль.

По словам российского чиновника, сотрудничество между Вашингтоном и Москвой в области контроля над вооружениями способствует стратегической стабильности. Впрочем, он дерзко предупредил, что другие государства могут стремиться получить ядерное оружие в отсутствие этой стабильности.

Кроме того, Медведев утверждал, что РФ будет противодействовать любым угрозам своей безопасности, упомянув при этом баллистические ракеты «Буревестник» и «Орешник», а также беспилотный подводный аппарат «Посейдон», дебютировавший страна в 2024-2025-м.

Реклама

В ISW отмечают, что «фюрер» Путин и чиновники Кремля неоднократно демонстрировали, что Российская Федерация не отступает от первоначальных военных требований и намерена достичь своих целей военным путем, если не может сделать это с помощью дипломатии.

«Кремлевские чиновники часто отмечали приверженность требованиям России по громким переговорам, в частности после саммита США и России на Аляске в августе 2025-го, а также трехсторонних переговоров в Абу-Даби 23-24 января», — говорится в отчете.

Примечательно, что с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2025-го РФ пытается использовать перспективу улучшения двусторонних отношений между странами, чтобы отвлечь внимание Америки от мирных усилий в Украине и начала использовать Договор СНВ-3 в этих усилиях летом-осенью 2025 года.

«Кремль, вероятно, стремится убедить США уступить российским требованиям к Украине в обмен на улучшение двусторонних отношений между Штатами и Россией. Кремль может стремиться заставить Вашингтон отказаться от мирного процесса в Украине без завершения мирного урегулирования в обмен на переговоры о стратегических вооружениях, что позволит России беспрепятственно продолжать свою войну и без давления со стороны США в отношении значительных уступок», — заключают американские специалисты.

Реклама

Мирные переговоры

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 23-24 января состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России. В Белом доме назвали их историческими. Как заявила пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт, встреча не получила широкой огласки, однако имеет большое значение, ведь американской стороне удалось посадить за один стол делегации обеих сторон войны с целью поиска путей к прекращению боевых действий.

Она добавила, что Дональд Трамп остается непосредственно вовлеченным в процесс урегулирования войны и регулярно получает доклады от своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, а также от советника Джареда Кушнера.

Со своей стороны президент Украины Зеленский отметил, что это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны. «На встречах обсудили спектр значимых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон. Определил рамку дальнейшей дипломатической работы», — сообщил глава государства.

Напомним, после атаки на Львовскую область Медведев опубликовал видео удара «Орешником» и пригрозил Макрону, заявившему о готовности направить в Украину около 6000 солдат после заключения мирного соглашения.