Предатель Олег Царев заявил, что беглец Виктор Янукович в 2013 году планировал поделить Украину. Речь шла об отделениях западных областей.

Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам.

Царев заявил, что у него были документы, разработанные аналитиками тогдашней "Партии регионов". Государственный предатель Виктор Янукович планировал изменить Конституцию Украины таким образом, как в России и Беларуси. Он хотел стать "вечным президентом Украины". Угрозу реализации такого сценария тогдашние предатели видели в западных областях Украины. "Регионалы" предполагали, что жители этих регионов не согласятся на "российские сценарии" и будут протестовать.

"И тогда нарисовался план, согласно которому Тягнибок, получавший деньги в том числе и из кассы Партии регионов, стал бы выступать за сепаратизм, за отделение ряда западных областей в автономное образование, не поддерживающее центральную власть. Ну, а центральной власти пришлось бы "скрепя сердце" согласиться", — заявил Царев.

Война России против Украины и планы Путина по предателю Януковича

24 февраля 2022 года российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции на территории Украины". По данным украинской военной разведки, Путин планировал захватить Киев, свергнуть законную власть и установить марионеточный режим.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что гауляйтером Украины Путин планировал совершить беглеца Януковича. А тот вроде бы неохотно согласился на такой вариант.

В начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года, СМИ сообщали, что Россия перевезла Януковича в Минск и хотела провозгласить его "президентом Украины".

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