"Янукович и я – большая разница": Лукашенко рассказал, зачем на фоне массовых протестов в стране бегал с автоматом

"Янукович и я – большая разница": Лукашенко рассказал, зачем на фоне массовых протестов в стране бегал с автоматом

По его словам — должен был показать силовикам, что "никуда не сбежал".

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не смог бы покинуть страну во время протестов, как это сделал экс-президент Украины Виктор Янукович.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул первого в пятницу, 4 февраля.

О своем появлении с автоматом, которое произошло во время протестов, Лукашенко сказал, что не собирался бежать, как Янукович: "Янукович и я – разница большая. У него денег было много. Деньги давят всегда. Карманы".

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"Они подняли этот фейк, что он (Лукашенко. – Ред . ) уже, как Янукович, сбежал, уже в Ростове. Я автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть. Я ведь не знал, что такое произойдет. Никто никак не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята, они выполняли все, что я им говорил, но я должен им показать, что я никуда не сбежал, что я здесь и мои дети тоже здесь, я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной. Я действовал из того, что могло произойти", – утверждает Лукашенко.

Напомним:

Польский адвокат Томаш Вилинский при поддержке правозащитных организаций подал в Международный уголовный суд в Гааге иск против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Иск связан с силовым подавлением протестов в Беларуси, пыткой и преследованием оппозиции. Документ имеет объем 160 страниц с правовым обоснованием и 40 тысяч страниц документов в приложении.

Геноцид и преступление против человечества: в суд Гааги поступил иск против Лукашенко

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