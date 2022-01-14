Янукович подал еще один иск, в котором требует признать незаконность его отстранения от должности президента

Янукович подал еще один иск, в котором требует признать незаконность его отстранения от должности президента

Янукович уже ранее судился с ОАСК о лишении его должности президента.

Сбежавший в Россию бывший президент Украины Виктор Янукович подал в Окружной административный суд города Киева еще один иск против Верховной Рады. В нем экс-президент Украины требует признать отсутствие у народных депутатов Верховной Рады полномочий лишать его звания президента Украины.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

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"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания Президента Украины способом другим, кроме импичмента", — написала она.

Она отметила, что Окружной административный суд Киева (ОАСК) уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания. То есть она объясняет, что решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент.

Напомним, что Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины путем принятия Закона Украины от 4 февраля 2015 года, действующего по сегодняшний день.

Отметим, Янукович уже ранее судился с ОАСК о лишении его должности президента. Рассмотрение дела назначено на 16 февраля 2022 года.

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