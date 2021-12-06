Янукович подал свой иск против Рады не в суд — представитель парламента в КСУ

Янукович подал свой иск против Рады не в суд — представитель парламента в КСУ

Тем не менее, ОАСК зарегистрировал иск бывшего президента-беглеца.

Бывший президент-беглец Виктор Янукович подал свой иск против Верховной Рады в Окружной админсуд Киева.

Об этом рассказала представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram.

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По ее словам, Янукович обратился не в этот суд. Дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК. Тем не менее, ОАСК зарегистрировал иск беглеца.

"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной Раде Украины (дело 640/34786/21)", — отметила Совгиря.

Нардеп добавила, что в этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения". Это, по ее мнению, может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований.

Ранее сообщалось, что Европейский суд начал рассмотрение иска Януковича против Украины.

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