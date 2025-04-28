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Янукович получил второй приговор: сколько лет за решеткой и за что именно
Новый приговор Януковичу: суд подтвердил факты сговора, дезертирства и незаконного пересечения границы.
Суд вынес второй приговор для экс-президента Украины Виктора Януковича, а также приговор для экс-заместителя начальника Управления государственной охраны — экс-начальника Службы безопасности президента Константина Кобзаря.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Подольский районный суд Киева признал Януковича и Кобзаря виновными в совершении преступлений и назначил наказание:
экс-президенту Украины — 15 лет заключения за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу и подстрекательство к дезертирству;
экс-заместителю начальника УГО Украины — 10 лет заключения за организацию незаконной переправки лиц через госграницу и дезертирство.
Прокуроры Департамента по делам Майдана ходатайствовали о приговорах для Януковича и Кобзаря в 15 и 10 лет заключения соответственно. Суд согласился, что обвинение обоснованное и доказанное, и приговорил обвиняемых к максимально возможному наказанию.
В чем состоят преступления Януковича и Кобзаря?
Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович, действуя в сговоре с Кобзарем и представителями России, незаконно вылетел из Украины и организовал переправку не менее 20 человек из близкого окружения и военнослужащих УГО.
Отмечается, что полет проходил вне пункта пропуска через госграницу для воздушного сообщения. Янукович и компания вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением российского военного летчика. Полет состоялся с окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении России на военный аэродром в Ейске. Пробыв там некоторое время, экс-президент Украины и его окружение улетели в Анапу, а оттуда российским военно-транспортным самолетом отправились на военный аэродром «Гвардейское» в Крыму.
Дальше Янукович решил при содействии вооруженных сил России окончательно покинуть Украину. Находясь в воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в Севастополе, экс-президент подстрекнул охранявших его военнослужащих УГО Украины к дезертирству и выезду в Россию. Из Крыма Януковича вывозили морским путем российские военные.
В результате судном из Севастополя в Россию вместе с экс-президентом Украины уехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.
Маршрут передвижения Януковича по территории Украины и России складывался, полностью контролировался и сопровождался работниками российской Федеральной службы охраны и бойцами Южного военного округа РФ. Маршрут согласовывался с президентом России Владимиром Путиным.
В Офисе генпрокурора отметили, что это дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (при отсутствии обвиняемых), поскольку фигуранты скрываются от правосудия.
Напомним, это уже второй приговор для Януковича. В январе 2019 года его осудили за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны к 13 годам заключения.