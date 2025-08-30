Янукович построил новое "Межигорье" в Сочи: фото

Виктор Янукович / © УНІАН

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович после побега из страны поселился в Сочи на склоне горы Благодать.

Об этом сообщает "Новая газета«, которая нашла документы, подтверждающие его связь с резиденцией, которая напоминает Межигорье.

Имение «Благодать», расположенное в Большом Сочи на юго-восточном склоне одноименной горы, долгое время оставалось предметом слухов и домыслов. Еще более десяти лет назад местные жители улицы Есауленко замечали перебои с водоснабжением и связывали их со строительством нового объекта. Тогда на форумах и в разговорах неоднократно появлялись предположения, что именно здесь может проживать бывший президент Украины Виктор Янукович.

Имение Януковича / © Новая газета

Жители скромных трехэтажных домов замечали, что новостройки «врезались в трубы», из-за чего вода в них стала поступать нестабильно. На форумах анонимные корреспонденты прямо называли Януковича строителем на Есауленко, а некоторые уточняли, что именно он проживает в Сочи.

Имение Януковича / © Новая газета

На деле «Благодать» оказалась рубленной по финской технологии усадьбой с зеленой кровлей на крыше, напоминающей бывшую резиденцию Януковича под Киевом — Межигорье, хотя и в меньшей масштабности. На территории расположено несколько дополнительных зданий для проживания гостей и обслуживающего персонала, а высокие кипарисы по периметру обеспечивают полную приватность.

Внутри главного здания — мраморные полы, изготовленные и отполированные мастерами из Донбасса, а из окон открываются панорамные виды на Черное море и Кавказский хребет. Территория обустроена несколькими скважинами глубиной более 80 метров, что обеспечивает чистой питьевой водой, а также собственным искусственным озером глубиной почти шесть метров.

© Новая газета

Еще в 2014 году украинские СМИ цитировали Олега Митволя, бывшего чиновника, который сообщал, что Янукович находится в Сочи вместе со своей гражданской женой Любовью Полежай и ведет малорабочий образ жизни, финансируемый заработками во время президентства.

До сегодняшнего дня отсутствие документальных подтверждений делало любые предположения лишь слухами. Однако «Новая газета» получила выписки из Росреестра на земельный участок, где расположено главное здание резиденции. Формально пользователем земельного надела указан Сочинский национальный заповедник, а вид разрешенного использования — «пансионат семейного типа». Это формальное оформление позволяет обеспечить проживание публичных или известных лиц, которые стремятся оставаться незаметными.

Руководство объектом также свидетельствует о прямой связи с бывшим президентом. До 2014 года резиденцию обслуживал Константин Коваленко, который ранее работал в донецкой корпорации «Межрегиональный промышленный союз», которая была задействована в благоустройстве Межигорья под Киевом. До него управление осуществляла Милана Лозовская (в девичестве Боченкова) из Макеевки, которая сейчас тесно связана с компанией «Щедродар». Эта фирма принадлежит Любови Садыковой (ранее Полежай), которую СМИ называют гражданской женой Януковича.

Строительство «Благодати» было запланировано еще в 2012 году, когда президентству Януковича ничего не угрожало. Министерство природных ресурсов РФ выдало разрешения на обустройство объекта как пансионата семейного типа. Основные работы проводились в 2014-2015 годах, включая земляные работы, строительно-монтажные работы, прокладку внешних сетей и благоустройство территории. Завершение работ зафиксировано в июле 2017 года, однако из-за отсутствия технической документации объект до сих пор не введен в эксплуатацию, что позволяет избегать уплаты налога на имущество.

Спутниковые снимки показывают, что площадь территории значительно превышает первоначальные 0,5 гектара. На участке расположены главное здание, гостевые и служебные дома, персональная церковь, теннисный корт и летняя площадка. Дорожки объединяют несколько земельных участков в единый комплекс площадью примерно 3 га.

Расходы на содержание резиденции оцениваются около 700 тысяч рублей в месяц, плюс расходы на персонал и обслуживание. Компания «Софина», которая арендует территорию, имела на балансе более 436 миллионов рублей на начало 2025 года, что полностью покрывает финансовые потребности

Инфраструктура «Благодати» включает глубокие скважины для чистой воды, искусственное озеро, зеленые зоны и частную церковь. Рядом расположены хозяйственные объекты Любови Садыковой, включая сады, пасеки, теплицы и птичники. Ее дочь Мария владеет квартирой в Москве и автомобилем Audi Q7.

Получается, что бывшее Межигорье под Киевом и резиденция в Сочи связаны через те же корпоративные структуры и людей, что позволяет Януковичу и его окружению вести роскошную жизнь в изгнании, оставаясь незаметными для посторонних.

«Благодать» не только подтверждает многолетние слухи, но и демонстрирует, как с помощью сети владельцев, управляющих и компаний можно создать частный приют вдали от родины, со всеми удобствами, включая панорамные виды, водоснабжение, озеро, частную церковь и служебные здания.

Резиденция стала символом того, что влияние и ресурсы, накопленные во времена власти, позволяют экс-президенту обеспечить комфортную жизнь даже в изгнании, оставаясь практически вне внимания СМИ и общественности.