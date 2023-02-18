Янукович с Медведчуком активно общались по время расстрелов на Майдане: детали от прокурора ОГУ

Кроме того, в ночь убийств активистов с Медведчуком активно разговаривал по телефону и Царев.

Экс-президент Украины Виктор Янукович вел активные телефонные разговоры с экс-нардепом Виктором Медведчуком во время расстрелов активистов Майдана по улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил руководитель Департамента Офиса генпрокурора Украины по организации, процессуальному руководству досудебным расследованием и поддержанию публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Алексей Донской.

"Что интересно о Медведчуке, то, например, он 19 февраля (2014 года – ред.) находился в Закарпатской области в своем домовладении, и накануне событий 20 февраля вылетел в Крым. И в момент, когда происходят непосредственно расстрелы, он активно общается по мобильному телефону с Януковичем. Именно непосредственно во время расстрелов", — заметил прокурор.

Он добавил, что правоохранители установили, что разговоры с Януковичем вел именно Медведчук только потому, что увидели среди телефонных соединений экс-президента некоего российского абонента. Это было зафиксировано непосредственно во время расстрелов на Майдане.

"Нас заинтересовало, что это за абонент. И следственным путем мы потом установили, что этим российским телефоном именно Медведчук и пользуется", – объяснил Донской.

Он также рассказал, что во время кровавых событий на перекрестке улиц Житомирской и Владимирской в Киеве в этом районе находился экс-нардеп от "Партии регионов" Олег Царев.

Прокурор сообщил, что Царев тоже активно общался с Медведчуком в ночь, когда были убиты журналист Вячеслав Веремий и активист Майдана Виталий Васильцов. Заметим, что оба были убиты 19 февраля 2014 года.

Донской сказал, что Медведчук не был привлечен к уголовной ответственности по делам Майдана. Прокурор объяснил, что политик в то время не занимал ни одной госдолжности и конкретных доказательств его участия в этих событиях не было.

Напомним, на днях 9 лет назад во время Революции достоинства начались массовые убийства в центре Киева. 18 февраля был произведен штурм Майдана, поджог Дома профсоюзов. Сотни людей были ранены, 28 – погибли. Как рассказывал экс-глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, таков был план Януковича – использовать противостояние, чтобы объявить антитеррористическую операцию для зачистки Майдана. Так и поступили.

Отметим, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия хочет реализовать проект под названием "вторая Украина", ведь оккупировать все государство не получится. По словам Данилова, "этот план сумасшедший принес туда Медведчук".

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