Януковичу и его пособникам светит пожизненное по делу Майдана — Венедиктова

Януковичу и его пособникам светит пожизненное по делу Майдана — Венедиктова

Все они находятся за пределами государства, в частности скрываются на территории России.

Бывшему президенту Виктору Януковичу и девяти подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное наказание в Украине.

Об этом во время брифинга сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает РБК-Украина.

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По словам генпрокурора, сейчас ясно, что Россия не выдаст украинским правоохранителям фигурантов дела Майдана.

"Где эти люди сейчас? Все они в бегах. В гостях у нашего северного соседа. Они там не случайно. И совсем не случайно РФ их оберегает. Даже если подозреваемых не выдадут для привлечения к ответственности в Украине, а мы все понимаем, что сегодня и завтра нам их никто не выдаст...", — сказала она.

В то же время Венедиктова отметила, что приговор суда все равно должен быть исполнен.

"На территории какого государства он будет исполнен — мы посмотрим. Но мы будем работать, чтобы эти люди ответили по всей строгости закона", — добавила генпрокурор.

Напомним:

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по преступлениям на Майдане в феврале 2014 года. В них обвиняют высокопоставленных должностных лиц государства и бывшего президента Виктора Януковича , руководившего расстрелом майдановцев. Вскоре обвинительный акт будет направлен в суд. Расследование по делу Майдана длилось 8 лет.

по преступлениям на Майдане в феврале 2014 года. В них обвиняют высокопоставленных должностных лиц государства и бывшего президента Виктора Януковича руководившего расстрелом майдановцев. Вскоре обвинительный акт будет направлен в суд. Расследование по делу Майдана длилось 8 лет. Следствие установило, что из-за действий Януковича и его окружения только за три дня погибли 76 майдановцев и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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