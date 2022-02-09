Янукович вместе с военным из госохраны вместе сбежали в Россию в 2014 году / ТСН.ua

Януковичу объявили о подозрении в подстрекательстве к дезертирству

Януковичу объявили о подозрении в подстрекательстве к дезертирству

По данным следствия, Янукович в Севастополе подстрекал к дезертирству военнослужащих госохраны.

Правоохранители объявили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в подстрекательстве к дезертирству.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины 9 февраля.

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович находился на территории одной из воинских частей Черноморского флота России в Гагаринском районе Севастополя. Там он подстрекал к совершению дезертирства военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые непосредственно обеспечивали личную безопасность тогдашнего президента.

Также читайте Данилов намекнул, что Янукович получил российское гражданство

Как следствие, экс-заместитель начальника Управления госохраны – начальник Службы безопасности президента Украины выехал в Россию.

Досудебное расследование по делу проводят следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, 1 февраля 2022 года Печерский районный суд вынес решение о заочном аресте начальника охраны Януковича и разрешил заочное следствие по обвинению его в незаконной переправке лиц через границу и дезертирство.

По данным следствия, в феврале 2014 года начальник охраны Януковича для его сокрытия в России незаконно пересек госграницу Украины вместе с экспрезидентом.

Читайте также: