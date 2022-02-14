Япония объявила об отзыве практически всех дипломатов из Украины - СМИ

Япония объявила об отзыве практически всех дипломатов из Украины - СМИ

Посольство Японии в Киеве после эвакуации большей части дипломатов будет выполнять лишь ограниченные функции.

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины.

Об этом информирует NHK.

Согласно информации СМИ, МИД Японии отзывает всех сотрудников своего посольства в Украине, кроме нескольких, из-за растущей напряженности.

Министерство сообщило, что посольство Японии в Киеве после эвакуации большей части дипломатов будет выполнять лишь ограниченные функции.

Внешнеполитическое ведомство настоятельно призывает находящихся в Украине граждан Японии немедленно покинуть страну.

Министерство отмечает, что другие страны также приняли решения о приостановке или сокращении деятельности своих посольств в Украине.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация президента США готовится отозвать всех американских служащих из Киева в течение следующих 24-48 часов.

В то же время, американские журналисты считают, что администрация президента США специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.

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