Япония готова вместе США ответить на агрессию России: в РФ удивлены

Лидеры США и Японии выразили приверженность тесной совместной работе над сдерживанием агрессии России против Украины.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида после онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом пообещал прибегнуть к решительным действиям в случае российского вторжения в Украину.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Лидеры выразили приверженность тесной совместной работе над сдерживанием агрессии России против Украины. Премьер-министр Кишида пообещал продолжить тесную координацию с США, другими союзниками и партнерами, а также международным сообществом в отношении решительных действий в ответ на любое нападение", — говорится в сообщении.

Итоги этой встречи уже прокомментировали в МИД РФ, где выразили недоумение по поводу заявлений японского правительства: «С удивлением ознакомились с сообщениями о том, что на саммите Япония – США японская сторона в украинском контексте пыталась угрожать России какими-либо сильными действиями, да еще и скоординированными с США и других союзников и партнеров.

Также японское агентство Kyodo обнародовало информацию о совместном плане действий Японии и Соединенных Штатов на случай войны на Тайване.

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