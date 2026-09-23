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Япония может помочь Украине усилить ПВО перед зимой
Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи заявил, что японские технологии в сфере ПВО могут помочь Украине усилить защиту перед следующей зимой.
Украина рассчитывает на углубление сотрудничества с Японией в сфере противовоздушной обороны перед следующей зимой.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи.
По словам президента, стороны обсудили направления, в которых Украина и Япония могут быть полезны друг другу. Киев, в частности, готов на взаимовыгодной основе делиться своим технологическим и военным опытом.
"Япония также обладает сильными технологиями для защиты жизни, прежде всего в ПВО, которые могут помочь Украине пройти следующую зиму, если Россия в очередной раз отвергнет переговоры", — заявил Зеленский.
В то же время президент не уточнил, о каких именно японских технологиях или системах идет речь и достигнуты ли конкретные договоренности относительно их передачи Украине.
Такаичи возглавляет правительство Японии и ранее подтверждала, что Токио будет продолжать поддерживать Украину. Японское правительство также заявляло о продлении санкций против России в координации с международными партнерами.
Зеленский поблагодарил Японию за энергетические пакеты, гуманитарные проекты и санкционные решения, а также отметил, что во время встречи услышал заверения в продлении помощи.
Ранее Украина и Япония уже обсуждали оборонное сотрудничество, усиление ПВО и поддержку украинской энергетики.
Президент также пригласил Санаэ Такаичи посетить Украину, в частности Киево-Печерскую лавру, которую, по его словам, Япония помогала восстанавливать после российского дронового удара.
Напомним, что ранее Зелеский заявил, что Россия готовит новую массированную атаку на Украину.