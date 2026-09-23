Япония может помочь Украине усилить ПВО перед зимой

Япония / © flickr.com

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Украина рассчитывает на углубление сотрудничества с Японией в сфере противовоздушной обороны перед следующей зимой.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи.

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По словам президента, стороны обсудили направления, в которых Украина и Япония могут быть полезны друг другу. Киев, в частности, готов на взаимовыгодной основе делиться своим технологическим и военным опытом.

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"Япония также обладает сильными технологиями для защиты жизни, прежде всего в ПВО, которые могут помочь Украине пройти следующую зиму, если Россия в очередной раз отвергнет переговоры", — заявил Зеленский.

В то же время президент не уточнил, о каких именно японских технологиях или системах идет речь и достигнуты ли конкретные договоренности относительно их передачи Украине.

Такаичи возглавляет правительство Японии и ранее подтверждала, что Токио будет продолжать поддерживать Украину. Японское правительство также заявляло о продлении санкций против России в координации с международными партнерами.

Зеленский поблагодарил Японию за энергетические пакеты, гуманитарные проекты и санкционные решения, а также отметил, что во время встречи услышал заверения в продлении помощи.

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Ранее Украина и Япония уже обсуждали оборонное сотрудничество, усиление ПВО и поддержку украинской энергетики.

Президент также пригласил Санаэ Такаичи посетить Украину, в частности Киево-Печерскую лавру, которую, по его словам, Япония помогала восстанавливать после российского дронового удара.

Напомним, что ранее Зелеский заявил, что Россия готовит новую массированную атаку на Украину.

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