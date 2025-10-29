Япония отказала в просьбе США запретить импорт российских энергоносителей Reuters

Встреча Санаэ Такаичи и Дональда Трампа, 28 октября / Фото: x.com/takaichi_sanae

Реклама

Новая премьер-министр Японии Санаэ Такаичи во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Токио заявила, что для ее страны будет сложно ввести полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает агентство Reuters. со ссылкой на двух анонимных японских чиновников.

Вопрос российской СПГ обсуждался на двусторонней встрече лидеров во вторник, 28 октября. Такаич пыталась заручиться пониманием Трампа относительно энергетических потребностей и уязвимости Японии. Российские поставки составляют около 9% от всего импорта СПГ в Японию. Кроме того, японские корпорации Mitsui и Mitsubishi имеют значительные доли в проекте Сахалин-2 СПГ на Дальнем Востоке России.

Реклама

Как пишет газета Nikkei, Такаичи объяснила Трампу, что полное прекращение закупок со стороны Японии будет выгодно только для Китая и России. Заявление прозвучало на фоне давления со стороны США, которые накануне поездки Трампа в Азию призвали союзников прекратить импорт российских энергоносителей и ввести санкции против ключевых нефтяных компаний, таких как «Роснефть» и «Лукойл».

Несмотря на давление, Япония уже работает над диверсификацией. Япония за последние годы нарастила закупки СПГ у США, готовясь к окончанию срока действия основных контрактов с российским «Сахалин-2» (большинство из них прекращаются в период 2028-2033 годов).

Министр промышленности Японии на прошлой неделе предупредил, что замена этого объема газа будет очень дорогой и неизбежно повлечет за собой рост цен на электроэнергию для японских потребителей. Следует отметить, что импорт российской нефти в Японию минимальный (менее 1%) и осуществляется в рамках исключений из санкций, срок действия которых истекает в декабре.

Напомним, на прошлой неделе Министерство финансов США ввело санкции против ключевых российских нефтяных гигантов — «Роснефть» и «Лукойл».

Реклама

Президент США Дональд Трамп настроен обеспечить строгое выполнение новых санкций против России, чтобы вынудить диктатора Путина согласиться на переговоры по прекращению войны в Украине.

Мы ранее информировали, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином станет решающей для обеспечения сотрудничества Китая по санкционному давлению на Россию.