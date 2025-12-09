Япония отвергла предложение ЕС по росактивам в пользу Украины

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма / © Associated Press

Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к плану использования замороженных российских активов для финансирования Украины, разрушив надежды Брюсселя на глобальную поддержку этой инициативы. Токио отказалось использовать около 30 млрд долл. росактивов, ссылаясь на юридические риски и позицию США.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

На переговорах министров финансов G7 в понедельник Япония фактически отклонила обращение Брюсселя, который просил поддержать его подход по переводу Украине денежного эквивалента российских суверенных активов, замороженных в Euroclear.

Как сообщили два дипломата ЕС, знакомые с обсуждением, Токио дало понять, что не имеет возможности задействовать около 30 млрд долл. российских замороженных активов, размещенных в Японии, для предоставления Украине кредита.

США и Япония отказались приобщаться к механизму ЕС, оставляя блоку основное бремя финансирования Украины.

По информации дипломатов ЕС, министр финансов Японии Сацуки Катаяма отвергла возможность использования российских активов из-за юридических рисков.

Вместе с тем несколько чиновников предположили, что позиция Токио обусловлена также нежеланием противоречить США, которые выступают против использования российских активов для Украины.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что планирует применить замороженные активы как рычаг давления, чтобы привлечь президента России Владимира Путина к переговорам. Вашингтон предлагает вернуть РФ часть активов, а остальные направить на финансирование американских инвестиций в Украину.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что решение по активам РФ на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов может быть согласовано в ближайшие дни. Это финансирование может гарантировать Киеву ресурс для ведения войны еще минимум на два года, усиливая давление на Москву. Бельгия, где хранится большая часть активов, пока сдерживает решение, опасаясь юридических рисков. Несмотря на это, источники среди чиновников выражают оптимизм, ожидая объявления соглашения примерно на следующей неделе.