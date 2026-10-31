Япония поставила России ультимативное требование на встрече G20: подробности разговора с Лавровым

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги встретился с Сергеем Лавровым на G20 в Атланте / Источник: МИД Японии

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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым выдвинул ультимативное требование — немедленно уволить японского журналиста, задержанного на Сахалине по подозрению в шпионаже. Переговоры прошли 30 октября в американской Атланте на полях встречи глав МИД стран G20.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Японии.

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Во время разговора японский министр также призвал Москву сделать шаги по достижению справедливого и длительного мира в Украине.

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Япония требует немедленно освободить задержанного журналиста

В заявлении японского внешнеполитического ведомства отмечено, что Мотеги решительно поднял перед Лавровым вопрос задержания гражданина Японии в Сахалинской области РФ.

«О задержании гражданина Японии в Сахалинской области министр Мотеги решительно потребовал его немедленного увольнения», — говорится в сообщении.

По данным Jiji Press, задержанный — корреспондент японской газеты Hokkaido Shimbun, работавший в ее бюро в Южно-Сахалинске. Российские власти подозревают его в шпионаже. Журналиста задержали 13 октября, а затем перевезли из Сахалинской области в Москву.

26 октября представители посольства Японии в Москве провели консульскую встречу с задержанным. В Министерстве иностранных дел Японии подтвердили , что журналист находится в хорошем состоянии здоровья, а также подчеркнули, что Токио требует его немедленного увольнения, гуманного и справедливого поведения.

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Мотеги призвал Лаврова к миру в Украине

Еще одной темой переговоров стала российская война против Украины. Японский министр снова призвал Москву предпринять конкретные шаги для достижения справедливого и длительного мира.

«Министр Мотеги в очередной раз настоятельно призвал Россию принять положительные меры для достижения справедливого и длительного мира в Украине», — говорится в сообщении МИД Японии.

Стороны также договорились поддерживать контакты, несмотря на сложное двусторонние отношения.

Как сообщает российский «Интерфакс», в МИД страны-агрессорки назвали встречу Лаврова и Мотеги «коротким разговором, состоявшимся по просьбе японской стороны». Там заявили, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога Токио должен отказаться от политики, которую Москва считает недружественной.

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Встреча Лаврова на G20 - дипломатические споры в Атланте

Визит российского министра в США сопровождался демонстративным несогласием европейских представителей с его присутствием на международной площадке. Перед началом встречи министры отказались от совместной фотографии с Лавровым, из-за чего организаторам пришлось отменить запланированный снимок. Эта дипломатическая пощечина российскому министру стала одним из наиболее заметных эпизодов саммита.

Напряжение не ограничилось отказом от съемки. Глава МИД Великобритании Эд Милибэнд во время личного разговора с Лавровым напомнил ему о погибших украинцах и назвал Россию агрессором. В частности, британский министр упомянул погибших в результате удара по железнодорожному вокзалу Днепра. Его жесткое обращение к Лаврову состоялось непосредственно во время встречи министров G20.

Сам Лавров также воспользовался площадкой в США, чтобы пожаловаться на отсутствие сближения между Москвой и Вашингтоном . Российский дипломат заявил, что администрация Дональда Трампа продолжает ограничения, введенные при предыдущем президенте Джо Байдене, и дополнительно вводит санкции против российских нефтяных компаний.

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