Япония решила передать Украине еще $3 млрд от замороженных российских активов

Правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине 3 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими активами.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Глава государства поздравил Шигера Ишибу с избранием на должность главы правительства и поблагодарил Японию за всю предоставленную Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму 12 млрд долларов. Отдельно Президент отметил решение японского правительства передать Украине еще 3 млрд долларов, обеспеченных замороженными российскими активами", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также за одобренную парламентом Японии дополнительную помощь, средства из которой пойдут на энергетическое оборудование и строительство укрытий.

В то же время Владимир Зеленский и Шигер Ишиба осудили участие Северной Кореи в войне против Украины. Японский премьер отметил, что Токио "чрезвычайно серьезно" воспринимает эту эскалацию и считает ее большим риском для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Потому Япония готова усилить санкционное давление на российского агрессора.

Напомним, накануне Украина получила транш размером в 1 млрд долларов от Японии и Великобритании. Привлеченные средства будут направлены на укрепление экономики страны и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах.

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