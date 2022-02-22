Япония "решительно осуждает" признание Путиным "ЛДНР" и готова присоединиться к санкциям против России

Япония "решительно осуждает" признание Путиным "ЛДНР" и готова присоединиться к санкциям против России

Япония будет продолжать следить за развитием ситуации.

21 февраля Россия ратифицировала Указ президента о признании "независимости" "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики", а также "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи", которым предусмотрено предоставление Вооруженным Силам РФ права на строительство и использование военных баз.

"Такие действия являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также – международного права. Они абсолютно неприемлемы, поэтому Япония решительно их осуждает", — заявил во вторник, 22 февраля, министра иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса.

По его словам, Япония с серьезной обеспокоенностью будет продолжать следить за развитием ситуации и координировать жесткий ответ, включая санкции, в сотрудничестве с международным сообществом, в том числе со странами G7.

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Тем временем Спикер Рады Руслан Стефанчук озвучил проект заявления парламента после признания Россией "независимости" "ЛДНР". Украина требует отключения России от SWIFT, а также отказа от "Северного потока-2".

А президент Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, проведет встречу с главами парламентских фракций и групп.

Зеленский обратился к украинцам на фоне признания Россией "ЛДНР"

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