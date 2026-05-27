Япония срочно усиливает оборону: РФ резко увеличила военную активность в регионе

Кремль. / © Pexels

Япония озабочена ростом военной активности России в регионе. И эта озабоченность только растет.

Об этом говорится в материале South China Morning Post.

Аналитики подчеркивают, что призыв Токио поддерживать «безупречную» оборону на своей северной границе, учения по оперативному перебрасыванию войск с севера на юг указывают как на подготовку к возможной «отвлеченной операции» в районе Хоккайдо. По этому сценарию Россия могла бы открыть второй фронт, если бы Япония была сосредоточена на кризисе с Китаем на юге.

Беспокойство Японии

На днях во время визита на военные базы на Хоккайдо министр обороны Шиндзиро Коидзуми выразил обеспокоенность по поводу усиления военной активности России на Дальнем Востоке. По его словам, это «вызывает серьезную обеспокоенность» и делает усиление обороны самого северного главного острова Японии необходимым.

«Даже, несмотря на рост важности укрепления обороны юго-западных регионов, Хоккайдо остается жизненно важным регионом. Необходимо продолжать поддерживать здесь безупречную систему обороны», - подчеркнул министр.

Аналитики подчеркивают, что Россия активно превращает Охотское море — севернее Хоккайдо — в «заповедник» для своих атомных подлодок.

Исследователь Института гуманитарных и соцнаук Университета Каназава Шинго Нагата отмечает, что РФ также развернула истребители Су-35 и противокорабельные ракеты на территории, которую Токио называет Северными территориями. Речь идет о четырех спорных островках у северо-восточного побережья Хоккайдо, которыми Россия управляет как Южными Курильскими островами.

Риск конфронтации

По словам Нагаты, совместные учения китайских и российских войск стали обычным делом в японском воздушном пространстве и водах. Впрочем, говорит ученый, «в свете этой напряженности Хоккайдо, несомненно, стал передовым центром национальной обороны Японии наряду с юго-западным регионом».

Токио рассматривал оборону Хоккайдо и Восточнокитайского моря как «совершенно нераздельную». По словам Нагата, Наземные силы самообороны Японии отрабатывали скорую передислокацию войск, чтобы подготовиться к российской «диверсионной операции вокруг Хоккайдо для поддержки Китая во время кризиса».

Кроме того, модернизация устаревших истребителей F-15 на авиабазе Титосе стала неотложным вызовом. Япония планирует заменить их с 2030 года истребителями-невидимками пятого поколения F-35A.

Аналитик отмечает, что Япония и Китай претендуют на суверенитет над островами Дяоюйдао в Восточнокитайском море, которыми сейчас занимается Токио. Впрочем, Китай регулярно разворачивал в этом районе тяжеловооруженные суда, что вызывает обеспокоенность риском конфронтации и военной эскалации.

«Усиление наблюдения на севере является сигналом не только России и Китая. Поскольку военно-морские силы Китая превращаются в настоящие силы для борьбы с хаосом, способные к длительным операциям в открытом океане, Япония теперь должна серьезно учитывать оборону своего тихоокеанского фланга», — говорит исследователь по безопасности Токийского университета Ю Коидзуми.

Россия расширила свою базу атомных подлодок на полуострове Камчатка и, похоже, намерена создать отделение Тихоокеанского флота своего Главного управления глубоководных исследований — подразделения, ответственного за специальные подводные операции.

Истощение ресурсов Японии

Наиболее насущной обеспокоенностью для Японии стало большое количество перехватов, вызванных приближением российских самолетов, заявил профессор международных отношений Джеймс Браун.

По данным Объединенного штаба Японии, между 1 апреля и 31 декабря прошлого года Япония 448 раз поднимала истребители в воздух, в основном для перехвата китайских и российских самолетов в своей зоне идентификации противовоздушной обороны. Кроме того, демонстрация гиперзвуковых ракет «Кинжал» в марте вызвала «еще большее беспокойство».

По словам Брауна, главным объектом внимания Токио «несомненно» был юго-запад страны, ближайший к Тайваню.

«В то же время Япония понимает необходимость поддержки возможностей на Хоккайдо. Поэтому проделки России являются раздражителем и истощают ресурсы Японии», — подчеркнул он.

Аналитики подчеркивают, что сосредоточение Токио на севере имело целью «дополнить» оборонную позицию и «сделать ее более устойчивой перед лицом координации между Китаем и Россией, а также предотвратить любые лазейки или слабые цели в оборонной архитектуре Японии».

Кабинет министров Японии утвердил рекордный оборонный бюджет в размере 58 миллиардов долларов США на 2026-й — это на 9,4% больше, чем в 2025-м. Это 12-й ежегодный рост подряд. Это часть пятилетней программы по удвоению расходов на оборону до 2 процентов валового внутреннего продукта.

