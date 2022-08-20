"Яркое проявление нацистской политики": Шойгу посыпал обвинениями в адрес ЕС из-за виз россиянам

Министр обороны России Сергей Шойгу возмутился из-за идеи запретить всем россиянам въезд в страны Евросоюза и назвал это "проявлением нацистской политики".

И это еще не всё. Не угодили Шойгу и страны Балтии, активно поддерживающие Украину в борьбе против российских оккупантов.

Свое заявление глава Минобороны РФ сделал на заседании так называемого "Первого международного антифашистского конгресса", пишут российские средства массовой пропаганды.

"Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея – запретить всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза", – сказал Шойгу.

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Он также объявил публично свои выдумки о том, что якобы Литва, Латвия и Эстония все чаще игнорируют "фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала".

"В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы", – перечислил ряд лживых обвинений российский министр.

Напомним, россиянам могут запретить выдачу виз, но пока в Евросоюзе нет единого мнения на этот счет. Запрет поддерживают страны из Восточной Европы, а некоторые государства не желают реализовывать такое ограничение.

Дания ограничит выдачу виз россиянам независимо от решения ЕС

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