"Ящик Пандоры с агрессией": Блинкен предупредил об угрозе, если не помочь Украине

Если не помогать Украине в войне с РФ, то "Путину будет позволено действовать безнаказанно".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о важности продолжения помощи Украине для достижения ею успеха и поражения России.

Свое заявление Блинкен сделал на мероприятии вашингтонской некоммерческой организации "Коалиция глобального лидерства США", сообщает "Европейская правда".

Американский госсекретарь сказал, что прекращение поддержки Украины позволит президенту России Владимиру Путину безнаказанно продолжать его агрессивные планы.

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"Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение. Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры с агрессией по всему миру", — подчеркнул Блинкен.

Политик также отметил, что дополнительное финансирование важно и для Израиля, и для мирных жителей Газы.

Напомним, демократы в Сенате США представили обновленный пакет национальной безопасности на примерно 111 млрд долл., предусмотренных на помощь для Украины и Израиля, а также не меры на южной границе самих Штатов.

Республиканцы и демократы провели накануне закрытый брифинг в Конгрессе, чтобы найти компромисс в упомянутом вопросе, но так и не пришли к согласию. Часть республиканцев покинула встречу.

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