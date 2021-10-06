Роман Ясько и Саакашвили: нардеп рассказала, переедет ли в Грузию

Депутат отметила, что у нее и Саакашвили есть много планов на будущее, в том числе и политических.
Девушка экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что не планирует переезжать в Грузию.
Об этом она сказала в интервью российскому телеканалу "Дождь".
"Переезжать в Грузию я точно не собираюсь. Я являюсь украинским политиком, я очень люблю Украину, и мое будущее в Украине. Планов какого-то переезда у меня никогда не было, точно это не планирую", — заявила Ясько.
Нардеп отметила, что у нее и Саакашвили есть много планов на будущее, в том числе и политических. Ясько назвала своего возлюбленного и грузинским, и украинским политиком, добавив, что это "особенно и уникально".
Ранее Лиза Ясько заявила, что встречается с Саакашвили более года, и он уже развелся с женой, хотя официально они об этом не сообщали. Также Елизавета Ясько сказала, что ей стыдно за комментаторов, которые обсуждают ее личную жизнь.
Вчера, 5 октября, Ясько посетила Саакашвили в СИЗО Грузии.
В свою очередь жена экс-президента Грузии Сандра Рулофс заявила, что информация об отношениях Ясько и Саакашвили была для нее неожиданностью.
Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили после задержания и заключения в СИЗО начал голодовку и объявил себя политическим заключенным.
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