Ясько заявила, что Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави

Состояние Саакашвили критическое.

Депутат Верховной рады Украины и возлюбленная экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика вывезли в тюрьму в городе Рустави.

"В каком он состоянии, никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой больше информации нет", - заявила Ясько во время эфира в Facebook.

Ранее Ясько заявила, что состояние Саакашвили критическое и его вывезли из госпиталя в Гори.

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"После двух дней, когда не пускали никого к Михеилу, сегодня руководство больницы разрешило украинскому консулу зайти к Михеилу Саакашвили, и мы получили информацию, в каком состоянии он сейчас находится. Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки", - заявила Ясько во время эфира в Facebook.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Поскольку в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам заключения за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

После возвращения Саакашвили в Грузию против него было открыто еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья.

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