Явка с поличным?: Чернышев сообщил, что сам прибыл в НАБУ

Алексей Чернышев

Реклама

Вицепремьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев после скандала с заграничной командировкой и слухов о бегстве из Украины заявил, что лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Об этом он сообщил в Facebook.

«Было много слухов о возможных процессуальных действиях по отношению ко мне, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации. Моя позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна возобладать», — заявил глава Минединства.

Реклама

Чернышев заверил, что с уважением относится к работе всех правоохранительных органов и открыт для взаимодействия.

История с Чернышевым

Напомним, 13 июня НАБУ и САП сообщили о подозрении в неправомерном обогащении ряда бывших подчиненных Чернышева в Министерстве регионального развития и НАК «Нафтогаз Украины».

Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко утверждал, что НАБУ якобы готовит подозрение Чернышеву, но этого пока так и не произошло.

17 июня Чернышев в онлайн формате открыл форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», который состоялся в Киеве. На фоне этого в Сети стали «разгонять» слухи, что министр якобы сбежал за границу и, возможно, не хочет возвращаться в Украину.

Реклама

В Минъединности заверили, что вице-премьер Чернышев находится в плановой командировке.

В «Украинской правде» появилась статья, что подозрительная командировка Чернышева якобы может быть связана с коррупционным делом.

Скандал был вынужден комментировать лично президент Зеленский. Он заверил, что Чернышев находится в плановой командировке и обязательно вернется на Родину.

Вчера, 22 июня, Алексей Чернышев заявил, что вернулся в Украину.

Реклама