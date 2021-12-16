"Явка с повинной" — МИД Украины о скандальном приговоре ростовского суда

По словам спикера МИД Украины, что благодаря вердикту ростовского судьи Украина укрепит позицию по делам против России в международных судебных инстанциях.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на судебный приговор в России, который в очередной раз признал присутствие войск РФ на оккупированном украинском Донбассе. В МИД Украины считают, что Россия подписала себе "явку с повинной".

Об этом РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, этот приговор суда является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Кремля о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе. "На этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта", — заявил он.

Олег Николенко подчеркнул, что благодаря вердикту Ростовского судьи Украина укрепит позицию по делам против России в международных судебных инстанциях.

"Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт Ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности. Не удивительно, что российская сторона начала удалять упомянутое судебное решение относительно публичного доступа", – подчеркнул Николенко.

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Напомним, в Ростове судья, выносивший приговор по делу о взяточничестве одного из военнослужащих, невольно признал присутствие российских войск на Донбассе. Об этом сообщил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в соцсети и опубликовал скрины из приговора суда, подтверждающие факт присутствия российских войск на оккупированной территории Донбасса. По информации Андрея Цаплиенко, судья Кировского райсуда Ростова всю фабулу дела внес в официальный документ и выложил в публичный доступ.

Впоследствии в Кремле отреагировали на этот инцидент, назвав это "ошибкой". Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,"никаких Вооруженных сил РФ там не было и нет".

Следует отметить, по информации украинской военной разведки, командование вооруженных сил РФ наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО).

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