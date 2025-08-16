Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске 15 августа российский президент Владимир Путин озвучил требования относительно русского языка и православной церкви Московского патриархата в Украине после завершения войны.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на европейских чиновников, ознакомленных с содержанием разговора.

По словам собеседников издания, Путин попросил гарантий возвращения русскому языку статуса официального языка в Украине и «безопасности» для русских православных церквей.

Реклама

При этом Путин якобы согласился с тем, что Украина должна иметь сильные гарантии безопасности после урегулирования, но не в рамках НАТО.

Дональд Трамп сказал европейцам, что американские войска могут участвовать.

Ранее журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров Трампа и Путина, сообщил, что российский президент якобы предложил заморозить фронтв Запорожской и Херсонской областях, если Украина выведет свои войска из Донецкой области.

Как сообщалось, президент государства-агрессора Владимир Путин 16 августа цинично заявил, что Россия якобы хотела бы скорейшего прекращения боевых действий в Украине и добавил, что в основу урегулирования должно быть положено «устранение первопричин кризиса».

Реклама

Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский потребует разъяснений отказа американского лидера от требования о прекращении огня.