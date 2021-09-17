Языковой омбудсмен видит в отказе от кириллицы угрозу нацбезопасности Украины

По его словам, кириллица рождалась и расцветала вместе с Украинской
Возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины. А переход на латиницу является антиукраинским выбором.
Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, пишет РБК-Украина.
"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке ", — отметил он.
По его словам, кириллица рождалась и расцветала вместе с украицами.
"Гибли украинские писатели, миллионы людей погибали за благосклонность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушения прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, — это отдельный предмет для разговора в том числе в СНБО. Вопрос "убийства кириллицы"- это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинской выбор ", — подчеркнул Креминь.
Он добавил, что его задача по защите украинского языка предполагает и защиту кириллицы.
Напомним
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и языковой омбудсмен Тарас Кремень прокомментировали инициативу секретаря СНБО Алексея Данилова о переходе на латиницу.
- Ткаченко убежден, что всем украинцам "сначала нам нужно хорошо выучить украинский язык", а уже потом говорить о латинице.
- Директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко заявил, что теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.