Языковой омбудсмен видит в отказе от кириллицы угрозу нацбезопасности Украины

По его словам, кириллица рождалась и расцветала вместе с Украинской

Возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозы национальной безопасности Украины. А переход на латиницу является антиукраинским выбором.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, пишет РБК-Украина.

"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке ", — отметил он.

По его словам, кириллица рождалась и расцветала вместе с украицами.

"Гибли украинские писатели, миллионы людей погибали за благосклонность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушения прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, — это отдельный предмет для разговора в том числе в СНБО. Вопрос "убийства кириллицы"- это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинской выбор ", — подчеркнул Креминь.

Он добавил, что его задача по защите украинского языка предполагает и защиту кириллицы.

Напомним

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и языковой омбудсмен Тарас Кремень прокомментировали инициативу секретаря СНБО Алексея Данилова о переходе на латиницу .

. Ткаченко убежден, что всем украинцам "сначала нам нужно хорошо выучить украинский язык", а уже потом говорить о латинице.

Директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко заявил, что теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.

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