Юлия Мендель: от триумфа в ОП до скандалов, дерганий журналистов и сомнительных заявлений

Скандалы с Юлией Мендель — экс-спикером президента Владимира Зеленского / © ТСН

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель прошла путь от престижных западных медиа до эпицентра украинской политики. Но карьера на Банковой запомнилась скандалами, профессиональными ошибками и даже физическими стычками с журналистами. Уже не находясь в должности пресс-секретаря, Мендель продолжает делать громкие и скандальные заявления, последние из которых озвучила в интервью пророссийскому американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Биография Юлии Мендель

Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 года в Геническе на Херсонщине. Высшее образование получила в Институте филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который закончила в 2008 году. Во время учебы изучала английский, польский и украинский языки, а также украинскую литературу.

В 2012 году Мендель защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата филологических наук. Ее научная работа была посвящена теме «натурфилософская металогия лирики Владимира Затуливитера в контексте поэзии 1970-90 годов».

Карьеру в журналистике начала в 2008 году как репортер телеканала ICTV. Впоследствии работала редактором на телеканале «Эспрессо», а в 2015 году стала корреспондентом канала «112-Украина» в США. Уже в следующем году перешла в международный отдел новостей телеканала «Интер».

В 2017 году Мендель начала сотрудничать с американским изданием The New York Times как внештатный корреспондент. Она также стала единственной украинской журналисткой, которая участвовала в программе World Press Institute. Кроме того, проходила стажировку по программе Солидарности имени Леха Валенсы, в Йельском университете в рамках программы THREAD, а также училась в Варшавской летней евроатлантической академии (WEASA).

Некоторое время Мендель сотрудничала с международными медиа: The New York Times, Politico, Vice, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal и Spiegel Online.

В 2016 году она также была продюсером документального сериала Vice News.

В 2018 году Мендель работала вместе с журналистом The New York Times Эндрю Хиггинсом над материалом о коррупции в Вооруженных силах Украины. Во время подготовки исследования она положительно оценивала роль пятого президента Петра Порошенко в реформировании армии, отмечая «значительный прогресс Украины в противодействии коррупции».

Как Мендель стала пресс-секретарем Зеленского?

30 апреля 2019 года Зеленский объявил открытый конкурс на должность пресс-секретаря. Среди основных требований к кандидатам были знания не менее трех языков, опыт работы в журналистике или публичной сфере, а также готовность работать в режиме 24/7. Победительницей конкурса стала Мендель, которую глава государства официально назначил на должность 3 июня.

Владимир Зеленский и Юлия Мендель / © Юлия Мендель / Facebook

Как сообщало издание «тһеБабель», еще до завершения отбора Мендель как минимум раз встречалась с Зеленским — во время закрытой встречи с представителями иностранных медиа, где они даже сделали совместное фото.

По данным Офиса президента, участие в конкурсе приняли около 4000 претендентов, а до финального этапа дошли трое кандидатов. Для финалистов организовали импровизированную пресс-конференцию на украинском и английском языках, во время которой оценивали стрессоустойчивость, скорость реакции, чувство юмора и ориентацию в политическом контексте.

Журналистка «тһеБабеля» Мария Жартовская также подавала заявку на конкурс и прошла несколько этапов отбора. После короткого телефонного собеседования она получила тестовое задание по электронной почте: «Записать ваше видеообращение к украинцам по случаю 8 — 9 мая — 74-й годовщины победы над нацизмом в Европе». Готовый материал нужно было отправить до 18:00 следующего дня. Ответ кандидатам обещали после 14 мая, однако, по словам Жартовской, с ней больше не связывались.

Тогдашний пресс-секретарь «ЗеКоманды» Ирина Победоносцева объясняла «тһеБабелю», что на первом этапе проверяли базовые критерии: знание украинского и английского языков, грамотность, наличие профильного опыта и высшего образования. Значительная часть кандидатов выбыла уже после этого.

Во время телефонных собеседований оценивали дикцию, манеру общения и скорость мышления. После этого отобрали 50 человек, которые получили творческие задания. На этом этапе анализировали не только форму, но и содержание: главную идею сообщения, искренность, убедительность, четкость и лаконичность. В конце концов до финала дошли трое претендентов, с которыми лично общались Зеленский и представители тогдашней Администрации президента.

К слову, Мендель утверждала, что ее зарплата на должности составляла 25 тыс. грн в месяц. В то же время журналистские расследования со ссылкой на данные Государственного управления делами сообщали о сумме около 53 тыс. грн. В июне 2020 года, несмотря на карантинные ограничения для чиновников, зарплата Мендель достигала 46 217 грн.

Скандалы с участием Мендель

Мендель начала попадать в скандалы буквально с первых дней на посту пресс-секретаря президента. Так, 6 июня 2019 года в эфире телеканала 1+1 она заявила, что украинские военные якобы обстреливают гражданскую инфраструктуру на Донбассе в ответ на атаки российских оккупационных сил.

«Часто украинских военных провоцируют, стреляя из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди, и после этого начинается обстрел этого дома», — говорила Мендель.

Уже через месяц Генпрокуратура направила в Офис президента запрос с требованием подтвердить или опровергнуть эти слова. Впрочем, в ОП документ вернули без рассмотрения. Впоследствии Военная прокуратура вызвала Мендель на допрос для дачи объяснений. Она прибыла, однако от комментариев отказалась.

1 ноября 2019 года New York Times опубликовало материал Мендель в соавторстве с журналистом Кеннетом Вогелем. В статье говорилось о возможной причастности Джо Байдена, который в 2016 году занимал должность вице-президента США, к увольнению генпрокурора Украины Виктора Шокина. В США Шокина критиковали из-за торможения антикоррупционных реформ. Авторы также предполагали, что действия Байдена могли быть связаны с расследованием в отношении компании Burisma, в совет директоров которой входил его сын Хантер Байден.

После публикации в статье нашли ряд неточностей, из-за чего ее раскритиковали, в частности Bloomberg и The Washington Post. Негативно о материале высказались и представители Демократической партии США. Среди них — советник избирательной кампании Байдена Симона Сандерс.

«Тот факт, что New York Times выступили как добровольный агент для лжи администрации (тогдашнего президента США — ред.) Трампа и защищали их публикацию в газете, вызывает еще большее удивление», — заявляла Сандерс.

Конфликт интересов в работе Мендель с NYT

Телеканал CNN информировал о возможном конфликте интересов в работе Мендель с The New York Times. В сюжете отмечалось, что статьи журналистки выходили в то время, когда в команде Зеленского уже рассматривали ее кандидатуру на должность пресс-секретаря. В частности, 1 мая 2019 года был опубликован материал в соавторстве Мендель, а 3 мая она подала резюме на работу в будущий Офис президента.

CNN также приводил комментарий руководителя пресс-службы The New York Times Ари Беваскуа. Она отмечала, что редакция не знала о подаче Мендель резюме 3 мая.

«Если бы это было известно, то ей бы не поручали работу над статьями и немедленно прекратили сотрудничество из-за конфликта интересов», — объясняла Беваскуа.

Взятка научному руководителю в университете

В 2016 году в материале для Politico Мендель заявила, что в 2012 году передала 200 долл. своему научному руководителю в качестве взятки. После этого профессор КНУ имени Тараса Шевченко Юрий Ковалив, которого журналистка фактически обвинила, обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

1 апреля 2020 года Херсонский городской суд принял решение не в пользу Мендель и обязал ее опровергнуть распространенную информацию. Уже через несколько дней она подала апелляцию. 15 октября 2020 года апелляционный суд признал высказывания Мендель о взятке преподавателю «оценочным суждением». Суд встал на ее сторону и отменил решение предыдущей инстанции. В удовлетворении требований Ковалива было отказано.

Мендель с лентой Russia Today

В 2019 году фотограф Андрей Дзиндзя обнародовал фото, на котором Мендель позирует с лентой с символикой российского пропагандистского телеканала Russia Today. Снимок вызвал волну возмущения в соцсетях, где пользователи массово критиковали пресс-секретаря президента. Долгое время Мендель не комментировала ситуацию, однако в октябре 2020 года все же объяснила, что фото было сделано во время празднования Хэллоуина.

«Несколько лет назад на Halloween-вечеринке с журналистами из международных изданий я переоделась в самый страшный тогда медиа-образ — работницы Russia Today. Образ настолько пугал, что его даже ретвитили иностранцы», — заявляла тогдашний пресс-секретарь президента.

Юлия Мендель с лентой Russia Today / © facebook/Андрей Дзиндзя

Мендель на телеканале «Дом» и языковой вопрос

Значительный общественный резонанс вызвал запуск в 2021 году авторской программы пресс-секретаря президента «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель» на государственном телеканале «Дом», созданном для вещания на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма. Дебютный выпуск проекта вышел 21 марта на платформах «Дом» и UATV и столкнулся с волной критики — количество дизлайков существенно превысило число лайков. После этого телеканал извинился перед аудиторией и заявил, что Мендель не будет постоянной ведущей программы.

Мендель оказалась в эпицентре языкового скандала из-за своих заявлений в эфире телеканала «Дом».

«Борясь за украинский язык, некоторые украинцы превратились в ангелов с пеной у рта. Но они порождают дух ненависти. Из-за них зло на земле остается бесконечным», — высказывалась пресс-секретарь главы государства.

Также Мендель озвучила мнение, что украинский язык якобы «и так защищен», а языковой вопрос, по ее словам, часто используют для разделения общества.

Кроме этого, в интервью на русском языке пресс-секретарь размышляла о явлении так называемого «украинского русского языка». Мендель назвала «украинский русский» «частью культурного разнообразия нашей страны».

Инциденты Мендель с журналистами

13 сентября 2019 года во время форума Ялтинская европейская стратегия (YES) журналист «Радио Свобода» Кристофер Миллер пытался задать вопрос Зеленскому. В этот момент Мендель схватила журналиста за руку и начала оттягивать его от президента.

Свои действия Мендель объяснила тем, что в США якобы «такое поведение является нормальным для пресс-секретарей». Однако сам Миллер отрицал это и заявил, что американские пресс-секретари так себя не ведут.

27 сентября того же года в подобную ситуацию попал другой журналист «Радио Свобода» — Сергей Андрушко. При попытке задать вопрос Зеленскому Мендель начала отталкивать журналиста и вырывать у него микрофон. Инцидент вызвал широкий резонанс в медиасреде. Представители журналистского сообщества призвали президента отреагировать на поведение своего пресс-секретаря. В частности, Национальный союз журналистов Украины требовал от ОП извинений и официальной реакции на действия Мендель. От нее самой также требовали публичных извинений и пересмотра

Юлия Мендель оттолкнула Сергея Андрушко / © Радіо Свобода

Владимир Зеленский сначала отреагировал на ситуацию шуткой. Перед началом одного из брифингов он обратился к Мендель со словами: «Вы никого не толкали, Юля?» Позже президент высказался конкретнее относительно поведения своего пресс-секретаря: «Я ей должен сказать: Так нельзя, еще раз так будет — и мы попрощаемся. Но сейчас я ее защищаю».

30 сентября 2019 года журналистское сообщество «Инициатива 34» выступило с требованием уволить Мендель с должности из-за «неэтичного и непрофессионального поведения» по отношению к представителям медиа.

Кроме того, 7 октября журналист Даниил Яневский подал заявление в полицию о препятствовании профессиональной деятельности Миллера и Андрушко со стороны Мендель. В заявлении он отметил, что действия пресс-секретаря президента были противоправными и что она, применяя физическое воздействие, намеренно мешала журналистам выполнять профессиональные обязанности.

Еще один инцидент произошел 12 октября 2019 года, когда Мендель оттолкнула журналистку в то время издания «Апостроф» Юлию Забелину и потребовала от нее не задавать вопросов.

25 октября того же года во время интервью Зеленского журналистам в Японии Мендель четыре раза попадала в кадр за спиной президента, активно жестикулируя руками и бумагами, сигнализируя о необходимости завершить разговор.

В июне 2019 года пресс-секретарь президента опубликовала в Twitter ссылку на новость на английском языке. После просьбы журналистов «5 канала» продублировать сообщение на украинском Мендель ответила: «Могу начать на суржике, специально для 5-го канала». На телеканале такие слова восприняли как проявление хамства. Впоследствии Мендель удалила твит и объяснила, что ее слова о суржике были «шуткой».

Народный депутат и владелец телеканала «Эспрессо TV» Николай Княжицкий поделился собственными воспоминаниями о работе Мендель на канале. По его словам, некоторое время она работала в редакции журналистских расследований.

«Конфликт с редактором возник из-за серии сюжетов в поддержку одного пророссийского деятеля, который живет сейчас в России и без освещения мнения другой стороны. Каким-то чудом я тогда в кабинете находил подслушивающие устройства«, — написал нардеп на своей Facebook-странице 12 мая 2026 года.

Княжицкий также отметил, что его не удивило нынешнее появление Мендель в интервью с Карлсоном.

Профессиональные ошибки Мендель

Мендель также неоднократно оказывалась в центре внимания из-за профессиональных ошибок и противоречивых публичных заявлений. Одним из первых громких случаев стал инцидент в ноябре 2019 года, когда перед поездкой Зеленского в Литву она перепутала страну с Латвией, назвав командировку «латвийской». В соцсетях это вызвало волну насмешек, а сама Мендель впоследствии объяснила сообщение «троллингом».

6 октября того же года, комментируя интервью Зеленского японскому агентству Kyodo, она написала на английском старую русскую транслитерацию столицы Украины — Kiev вместо Kyiv. Позже пресс-секретарь извинилась за ошибку.

В 2020 году после катастрофы самолета МАУ Мендель установила в Facebook фото с траурной свечой, однако одновременно на ее аватаре оставалась рамка с надписью «Я за рынок земли», что вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

Еще один резонансный случай произошел в ноябре 2020 года, когда Мендель опубликовала в Instagram фото выпечки и написала, что «десерт получился неидеальным» — мол, «шестой мишка Брауни» не удался. В Сети сразу провели параллель с тем, что Зеленский является шестым президентом Украины. После критики сообщение было удалено.

Юлия Мендель и Владимир Зеленский / © Instagram Юлии Мендель

Во время выступления в Американской торговой палате Мендель заявила, что «после двух ее твитов… гривна стабилизировалась». Также она привела неточные данные об инфраструктурных проектах, утверждая, что при президентстве Зеленского в Украине якобы «было построено 6500 километров дорог». В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что фактический показатель составлял «менее 4 тысяч километров».

9 ноября 2020 года Мендель комментировала информацию о положительном тесте Зеленского на COVID-19 и написала: «к сожалению… Президент чувствует себя хорошо». Формулировка вызвала волну критики, поскольку создавала впечатление, будто она сожалеет о хорошем состоянии здоровья президента. После реакции медиа и соцсетей сообщение было отредактировано.

В феврале 2021 года пресс-секретарь попала в новый скандал после поздравления китайского народа с Новым годом по восточному календарю. В посте Офиса президента использовали фото с видами и архитектурой Непала вместо Китая.

Еще одна ошибка касалась официального сайта президента, где сообщалось, что Зеленский подарил вышиванки ряду мировых лидеров, среди которых упоминался и «президент Канады». В то же время в Канаде такой должности не существует: формальным главой государства является британский монарх, а правительство возглавляет премьер-министр.

Увольнение Мендель — причины

30 апреля 20221 года стало известно, что Мендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского.

Как объяснял тогда советник главы ОП Михаил Подоляк, Мендель покидает должность из-за изнурительного графика работы 24/7, постоянного общественного хейта, который демотивирует, и профессионального роста. Подоляк анонсировал, что она перейдет на роль советника по международным медиа, где сможет выражать собственную позицию, а не только выполнять функции пресс-секретаря.

Скандальные заявления Мендель после увольнения

В декабре 2025 года Юлия Мендель в интервью «Радио Свобода» выступила с критикой экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака, заявив, что тот имел существенное влияние на Зеленского и мог манипулировать информацией, которую получал президент.

«Он передавал информацию президенту так, как ему было удобно или как он ее интерпретировал», — заявила бывшая пресс-секретарь.

По словам Мендель, случались ситуации, когда Ермак якобы вмешивался в выполнение президентских решений: «Были случаи, когда он звонил чиновникам и просил не выполнять то, что поручил президент».

Она также выразила мнение, что экс-руководитель ОП фактически контролировал значительную часть процессов внутри власти.

«Через него проходило все. Он был фильтром во власти», — сказала Мендель, назвав Ермака «самым опасным человеком в нынешней властной вертикали».

«Я сейчас об этом говорю, и мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу и благодарю за то, что жива. Потому что Андрей Борисович — это очень опасный человек. Это очень опасный человек. И те, кто его знает, это поймут», — утверждала экс-спикер Зеленского.

Также она вспомнила эпизод во время визита украинской делегации в США в 2019 году. По словам Мендель, тогда Ермак якобы спрашивал одного из американских политтехнологов, «как ему стать президентом страны». Она предположила, что после увольнения с должности главы ОП Ермак может дальше сохранять влияние на политические процессы в Украине и иметь контакты в правоохранительных органах.

В январе 2026 года Мендель сделала новые резонансные заявления о Ермаке, утверждая, что тот якобы интересовался магией и практиковал различные эзотерические ритуалы.

Она вспомнила эпизод в 2019 году, когда во время брифинга в ОП журналист несколько раз спрашивал Ермака о его пребывании на кладбище, однако тот не ответил на эти вопросы.

По словам Мендель, уже в 2020 году один из министров сообщил ей, что Ермак якобы занимается магией. При этом, по ее словам, собеседник не стал уточнять деталей, но был «очень напуганным».

Экс-спикер президента также заявила, что в 2023 году «человек из важной службы» якобы рассказал ей о привлечении Ермаком магов из Израиля, Грузии и одной из стран Латинской Америки для проведения ритуалов.

«В 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду из трупов и делают какие-то куклы, которые он складирует в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы. Теперь об этом публично говорят правоохранители и даже народные депутаты (Ярослав Железняк)», — отмечала Мендель.

