Юлия Свириденко может возглавить «Нафтогаз»: блоггер Сергей Лямец подробно объяснил «за» и «против» назначения

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Юлию Свириденко на пост руководителя «Нафтогаза» предложил президент Владимир Зеленский, что автоматически означает большие шансы на победу. Хотя выбирать, конечно, наблюдательный совет. Об этом в своей авторской колонке «Кто станет новым главой НАК «Нафтогаз», и есть ли у экс-премьера Юлия Свириденко шансы»? пишет журналист, блоггер Сергей Лямец.

По его словам, Юлия Свириденко не является нефтяником или газовиком по образованию и специальности. Но, напоминает Лямец, во главе «Нефтегаза» были ранее аудитор Коболева и финансист Витренко. «Поэтому традиция назначения технаров на технические должности — прервана теми же евроинтеграторами. Они доказали, что НАК — это больше о деньгах и процедурах, чем о добыче, переработке или ремонте. "Нафтогаз" - это бюрократически-административный монстр, которого стоило бы уничтожить. Но это вряд ли произойдет в ближайшие годы, поэтому возникает задача сугубо управленческая: перераспределение, баланс, налоги, крупные проекты. Все это может делать и человек без профессионального образования, имеющий представление о большой картине экономики», — отмечает эксперт.

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Он отметил, что также возможное «против», которое используют в кулуарной борьбе, — это собственно принадлежность госпожи Свириденко к команде Зеленского. «С точки зрения евроинтеграторов, она не является независимой. Но знаете, это для меня скорее аргумент за, потому что по крайней мере ее принадлежность к команде президента признается открыто. А вот под чьим влиянием находятся все те "независимые" кандидаты - это большой вопрос. На поверхности они случайно назначены за преданность Партии антикоррупционные сообщения, но это лишь поверхность. С самого 2014 года я не увидел ни одного действительно независимого назначения по линии евроинтеграторов», — отмечает Сергей Лямец.

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Среди аргументов за назначение Свириденко главой «Нафтогаза» эксперт указывает на большой опыт руководства на высокой государственной должности. «Свириденко уже руководила Министерством экономики, а впоследствии — правительством. Так что она является аппаратно опытным игроком. Не следует ожидать от нее растерянных глаз и дрожащих рук. Она точно будет знать: как вести переговоры, как работает бюрократия, кто решает какие вопросы, к кому стучать о помощи, как назначать и увольнять персонал, а также кучу вопросов. Работа главы "Нафтогаза" - это такая же рутина, как и любая другая большая государственная должность», - отметил Лямец.

По его мнению, именно здесь пригодится имеющийся у Свириденко опыт общения с иностранными донорами. «Именно госпожа Свириденко вела переговоры с окружением Трампа по поводу ресурсного соглашения, а также договаривалась с ЕС о новом раунде финансирования. Оба кейса были успешными. Это и есть опыт, дороже биографии активиста», — подчеркнул Сергей Лямец.

По его убеждению, Юлия Свириденко очень профессиональный кандидат с понятным бекграундом. «Она не профильный нефтегазовик, однако имеет много успешных кейсов. Поэтому я не удивлюсь, если она возглавит «Нафтогаз», а еще не удивлюсь, если она сделает очень полезные вещи. Еще больше аргументов в пользу, чем против», — резюмировал блогер Сергей Лямец.

Ранее сообщалось, что среди эффективных результатов работы правительства Юлии Свириденко улучшены макроэкономические показатели и рост доходов государственного бюджета. Отечественный ВВП прибавил 1,8% за 2025 год и 3% в четвертом квартале, инфляция в Украине снизилась с 12% до 8%, а международные резервы выросли до рекордных 57,3 млрд долларов, в то время как собственные доходы бюджета увеличились до 1,9 трлн грн, 107,5% плана.

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