Юлия Свириденко / © Associated Press

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Кресло премьер-министра Украины может занять Юлия Свириденко. Президент Украины Владимир Зеленский предложил ей возглавить правительство.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — отметил президент.

Что известно о Юлии Свириденко — читайте ниже.

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Где родилась и училась Свириденко

Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. В 2003 году окончила Черниговскую ООШ №1 с углубленным изучением иностранных языков.

Затем поступила в Киевский национальный торгово-экономический университет, который в 2008 году окончила с отличием и получила степень магистра по специальности «Менеджмент антимонопольной деятельности».

В том же году поступила в аспирантуру Киевского национального торгово-экономического университета по специальности «Экономика и управление национальным хозяйством».

Кроме основного образования, она также училась на различных последипломных программах, получив специальность бухгалтера и сертифицированного Фондом госимущества специалиста по оценке недвижимости и оборудования и оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности.

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Юлия Свириденко / © Associated Press

Карьера

В 2015 году Свириденко назначили сначала советником главы Черниговской ОГА, а с августа 2015 года — главой Департамента экономического развития в этой же администрации. Далее новые повышения: в сентябре 2017 года она стала и.о., а с 2018 года уже первым заместителем главы Черниговской ОГА.

29 сентября 2019 года Свириденко стала замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В декабре 2019-го ее избрали главой правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

В июле Свириденко была назначена первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Однако уже менее чем через полгода она стала заместителем Ермака (декабрь 2020), заменив в должности Юлию Ковалив. В ОП она занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами.

Юлия Свириденко / © Associated Press

Семья

Свириденко родилась в семье служащих. Ее отец был главой Черниговского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, а мать работала в аппарате областного совета.

Она замужем. Вместе пара воспитывает дочь Софию. Также у Свириденко есть брат Виталий.

Напомним, 16 июня народный депутат Украины Ярослав Железняк предположил, что Офис президента в ближайшее время может планировать отставку Шмыгаля и всего правительства. Он утверждал, что это подтвердили сразу три источника. Нардеп объяснял это тем, что правительство потеряло поддержку даже среди своих депутатов, а его провалы «только скапливаются».

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Нардеп писал, что единственной кандидаткой на замену Шмыгалю осталась Юлия Свириденко. Он предполагал, что для того чтобы сделать отставку Шмыгаля возможной, в Закон «О правовом режиме военного положения» внесут соответствующую правку.