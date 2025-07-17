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Юлия Свириденко стала премьер-министром Украины: решение Рады
Парламент утвердил Юлию Свириденко на должность премьер-министра, сделав ее второй женщиной во главе правительства за историю независимости.
Верховная Рада Украины 17 июля утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Свои голоса за это решение отдали 262 народных депутата.
Об этом с заседания парламента сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Результаты голосования за Юлию Свириденко по фракциям:
«Слуга народа» — 201 голос,
«Европейская Солидарность» — 0,
«Батькивщина» — 0,
«Голос» — 1,
«Видновлення» — 10,
«За майбутне» — 12,
группа «Довира» — 15,
внефракционные — 13.
Заметим, что Свириденко стала второй женщиной-главой правительства за историю независимости Украины. До этого она занимала должность первого вице-премьера — министра экономики.
Напомним, 16 июля парламент принял решение об увольнении Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Также в отставку отправили все правительство. Уже вечером в Раду поступило представление от президента Владимира Зеленского о назначении на должность премьера Свириденко.
Накануне политик назвала задачи для нового правительства. Речь идет об укреплении экономического потенциала государства; расширении программ поддержки украинцев; масштабировании производства собственного оружия. Первой своей задачей Свириденко назвала обеспечение Сил обороны.
Что известно о Юлии Свириденко?
Юлия Анатольевна Свириденко — украинский государственный деятель, экономист.
Родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности «Международная экономика».
Свою карьеру начинала как специалист в департаменте экономики Черниговской ОГА.
в 2015 году стала директором департамента экономического развития Черниговской области.
в 2018 году — исполняющая обязанности председателя Черниговской ОГА.
в 2019 году назначена заместителем министра экономики Украины.
В течение 2020-2021 годов — заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономическим вопросам.
С ноября 2021 года занимала должность первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.
Свириденко координировала экономическую политику Украины в условиях полномасштабной войны, работала над привлечением инвестиций, поддержкой бизнеса, реформами в сфере труда, приватизации и дерегуляции. Она также активно представляла Украину на международных экономических форумах и переговорах.