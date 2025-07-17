Юлия Свириденко стала премьер-министром Украины: решение Рады

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Реклама

Новость была дополнена дополнительными материалами

Верховная Рада Украины 17 июля утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Свои голоса за это решение отдали 262 народных депутата.

Об этом с заседания парламента сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Результаты голосования за Юлию Свириденко по фракциям:

Реклама

«Слуга народа» — 201 голос,

«Европейская Солидарность» — 0,

«Батькивщина» — 0,

«Голос» — 1,

«Видновлення» — 10,

«За майбутне» — 12,

группа «Довира» — 15,

внефракционные — 13.

Результаты голосования в парламенте за назначение Юлии Свириденко главой правительства / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Результаты голосования в парламенте за назначение Юлии Свириденко главой правительства / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Заметим, что Свириденко стала второй женщиной-главой правительства за историю независимости Украины. До этого она занимала должность первого вице-премьера — министра экономики.

Напомним, 16 июля парламент принял решение об увольнении Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Также в отставку отправили все правительство. Уже вечером в Раду поступило представление от президента Владимира Зеленского о назначении на должность премьера Свириденко.

Накануне политик назвала задачи для нового правительства. Речь идет об укреплении экономического потенциала государства; расширении программ поддержки украинцев; масштабировании производства собственного оружия. Первой своей задачей Свириденко назвала обеспечение Сил обороны.

Что известно о Юлии Свириденко?

Юлия Анатольевна Свириденко — украинский государственный деятель, экономист.

Реклама

Родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности «Международная экономика».

Свою карьеру начинала как специалист в департаменте экономики Черниговской ОГА.

в 2015 году стала директором департамента экономического развития Черниговской области.

в 2018 году — исполняющая обязанности председателя Черниговской ОГА.

в 2019 году назначена заместителем министра экономики Украины.

В течение 2020-2021 годов — заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономическим вопросам.

С ноября 2021 года занимала должность первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.

Свириденко координировала экономическую политику Украины в условиях полномасштабной войны, работала над привлечением инвестиций, поддержкой бизнеса, реформами в сфере труда, приватизации и дерегуляции. Она также активно представляла Украину на международных экономических форумах и переговорах.