Юлию Тимошенко заметили в Вашингтоне на инаугурационном молебне: фото

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко была замечена в Вашингтоне во время одной из основных мероприятий, посвященных инаугурации Дональда Трампа. Речь идет об инаугурационном молебене.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые есть в распоряжении редакция.

На мероприятии присутствовали все основные члены команды Дональда Трампа, включая его ближайших советников, чиновников администрации и ключевых политических союзников.

Не исключается переговорный процесс Тимошенко с членами ближайшей команды Трампа.

Как известно, 18 января, в субботу, в США стартовали инаугурационные мероприятия, которые будут длиться четыре дня. ссылаясь на прецедент 1985 года, когда В программе предусмотрены присяги вице-президента Джей Ди Венса и президента Трампа, его инаугурационная речь, а также почетный отъезд Джо Байдена.