ЮНЕСКО продлила мониторинг ситуации в Крыму

Россия пыталась сделать все, чтобы вопрос не был проголосован положительно.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) продлила мониторинг ситуации в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Сегодня состоялось голосование Исполнительного совета ЮНЕСКО о продлении мониторинга ситуации в Крыму. Россия приложила колоссальные усилия, чтобы вопрос не был проголосован, а Крым исчез с повестки дня ЮНЕСКО. В результате, Украина победила по количеству голосов — 16:11 и улучшила предыдущий результат — 15:13. Постоянному представительству Украины при Совете Европы благодарность за прекрасную работу", — отметил Ермак.

Руководитель ОП отметил, что "символично, что это произошло в День защитников и защитниц Украины. Наша дипломатия намного сильнее, когда за ее спиной стоят наши воины. Крым остается на повестке дня ЮНЕСКО и всего мира!".

Ранее сообщалось, что действия российской оккупационной администрации на Крымском полуострове могут привести к экологической катастрофе во всем Черноморском регионе. РФ превращает Крым в ядерный отстойник.

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