Юрист, который сравнил Геращенко со Скабеевою, отреагировал на заявление нардепки об иске в суд

Друзенко говорит, что "превратит суд на суд над Порошенко».

Юрист Геннадий Друзенко, который сравнил нардепа от "Европейской Солидарности" Ирину Геращенко с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой призывает депутатку не отказываться от намерений и подавать в суд.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Геращенко, после спора с Друзенко в студии "Право на власть", пригрозила подать на последнего в суд. В ответ на это, юрист пообещал "превратить суд на суд над Порошенко».

"Можно было бы превратить этот суд на откровенный стеб. Ибо каждому мужчине свободно решать, женщина — на его взгляд — лучше или хуже другой. Если же отбросить гендерную принадлежность (к чему призывает Геращенко), а рассматривать Скабееву исключительно как символ плохого русского пропагандонства, тогда странно, что Ирина обижается: неужели она хотела, чтобы я назвал ее лучшей пропагандисткой за верную последовательницу Дмитрия Киселева? Но я не превращать женскую обиду на стеб. я сделаю все, чтобы превратить этот суд на суд над режимом Порошенко ", — написал он и призвал Нардеп не всё же подавать в суд.

Напомним, 10 июня в эфире "Право на власть" сравнил депутата от "Европейской солидарности" Ирину Геращенко с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой. Он призвал признать, что после обнародования "пленок Медведчука", Петр Порошенко является неправым и не защищать пятого президента.

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