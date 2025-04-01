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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
Количество просмотров
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Юрист объяснил, есть ли основания для отмены военного положения в Украине

Юрист объяснил правовые основания для отмены военного положения на фоне слухов о возможных выборах.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Военное положение

Военное положение

Для того чтобы в Украине было отменено военное положение, достаточно указа президента Владимира Зеленского, без дополнительного решения Верховной Рады.

Об этом в эфире Эспрессо заявил юрист, эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Андрей Магера.

"В таком случае президент издает указ, но закон требует, чтобы основанием для такого указа было отсутствие причин, поводов или обстоятельств, которые раньше побудили к введению военного положения. Проще говоря, должна исчезнуть опасность государственной независимости Украины, нарушение территориальной целостности, угроза агрессии или прекращение действия агрессии", - сообщил он.

То есть президенту нужно будет взять на себя большую ответственность, издавая соответствующий указ, поскольку из него будет исходить, что: "В Украине нет агрессии и нарушения территориальной целостности".

"Правильно ли это, когда нет устойчивого мира и безопасности? Нет. Потому что выборы, которые проходят в условиях опасности для украинских граждан, будут нарушать один из ключевых принципов избирательного права не только в Украине, но и за границей. Это принцип свободных выборов. . Этот вопрос очень важен", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что украинские власти не проводят подготовку к выборам, поскольку их проведение невозможно в условиях военного положения.

Мы ранее информировали, что для организации выборов в Украине требуется минимум 6 месяцев с момента прекращения военного положения.

Дата публикации
Количество просмотров
262
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