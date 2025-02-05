Юрист рассказал, как и когда в Украине будут проведены выборы после окончания боевых действий

Выборы должны быть проведены с соблюдением всеобщего избирательного права, чтобы их результат не вызывал вопросов со стороны партнеров.

При остановке боевых действий Украине потребуется шесть месяцев, чтобы подготовить и провести выборы.

Об этом в эфире Эспрессо заявил юрист, эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Андрей Магера.

Он заявил, что даже при условии прекращения боевых действий, вряд ли удастся провести полную демобилизацию мужчин со службы в ВСУ.

"Для этого требуется определенный период времени. Мне неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем наши военнослужащие будут демобилизованы, но одномоментно этого точно не будет", — считает Магера.

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Кроме того, юрист подчеркнул, что выборы должны быть проведены с соблюдением всеобщего избирательного права, чтобы их результат не вызвал вопросов со стороны партнеров.

"По мнению разных экспертов по избирательным вопросам, в частности, Центр политико-правовых реформ, Гражданская сеть ОПОРА, Международный фонд избирательных систем и Центр Разумкова, Украине нужно достаточное время для подготовки к выборам. Это должно быть не менее 6 месяцев. Вместе с тем я понимаю, что запрос от общества будет на немедленное проведение выборов. Очевидно, что в такой ситуации нам некуда будет деваться, за месяц просто не реально подготовиться к избирательному процессу. Он будет не качественный. Если мы не сможем придерживаться принципов всеобщего избирательного права, тогда возникнет вопрос доверия к результатам таких выборов", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что во время Второй мировой войны выборы не проводились там, где продолжались активные боевые действия.

Мы ранее информировали, что спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что США хотят проведение выборов в Украине, возможно, до конца года.

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