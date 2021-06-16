Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Юрий Витренко отрицает нарушение закона во время его назначения руководителем "Нафтогаза"

Юрий Витренко отрицает нарушение закона во время его назначения руководителем "Нафтогаза"

УНІАН

Предписание НАПК он назвал "выборочным правосудием"

В юридическом департаменте "Нафтогаза" уверяют, что предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое выявило нарушения закона при назначении Юрия Витренко главой государственной компании, является необоснованным. Об этом говорится в сообщении прессслужбы НАК "Нафтогаз Украины", опубликованном в среду, 16 июня.

В частности, юристы Нафтогаза отметили, что выполнение одного из требований предписания (отменить пункт 9 распоряжение Кабинета Министров Украины от 28.04.2021 № 370-р.) приведет к отмене решения общего собрания компании о полномочиях министра экономики на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета.

При этом сам Юрий Витренко заявил, что наблюдательный совет компании не обсуждал с ним информацию по распоряжению об отмене его назначения на пост руководителя госкомпании.

Он назвал предписание НАПК "противоречащим букве и духу закона" и примером "избирательного правосудия"

Напомним, что ранее правительство уволил Андрея Коболева с должности председателя правления "Нафтогаза". Причиной увольнения назвали убыточную работу государственной компании в прошлом году.