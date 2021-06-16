Юрий Витренко отрицает нарушение закона во время его назначения руководителем "Нафтогаза"

Предписание НАПК он назвал "выборочным правосудием"

В юридическом департаменте "Нафтогаза" уверяют, что предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое выявило нарушения закона при назначении Юрия Витренко главой государственной компании, является необоснованным. Об этом говорится в сообщении прессслужбы НАК "Нафтогаз Украины", опубликованном в среду, 16 июня.

В частности, юристы Нафтогаза отметили, что выполнение одного из требований предписания (отменить пункт 9 распоряжение Кабинета Министров Украины от 28.04.2021 № 370-р.) приведет к отмене решения общего собрания компании о полномочиях министра экономики на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета.

При этом сам Юрий Витренко заявил, что наблюдательный совет компании не обсуждал с ним информацию по распоряжению об отмене его назначения на пост руководителя госкомпании.

Он назвал предписание НАПК "противоречащим букве и духу закона" и примером "избирательного правосудия"

Напомним, что ранее правительство уволил Андрея Коболева с должности председателя правления "Нафтогаза". Причиной увольнения назвали убыточную работу государственной компании в прошлом году.

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