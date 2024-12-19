Юрия Бойко лишили места в профильном комитете Верховной Рады – Железняк

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада со второй попытки приняла постановление об отзыве председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Со второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений", — отметил Железняк.

По его словам, за данное решение проголосовали 258 народных депутатов.

Статистика по фракциям за исключение Бойко из Комитета / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Статистика по фракциям за исключение Бойко из Комитета

Напомним, предварительное голосование за отзыв нардепа с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий было провалено Верховной Радой 18 декабря.