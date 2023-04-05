Ющенко похвастался своим сыном: попадает в 1% самых умных детей на планете

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что его 19-летний сын Тарас получил предложения на обучение от десяти лучших университетов мира. По рейтингу аттестатов он попал до 1% самых умных детей на планете.

Об этом он говорил во время интервью в эфире "Сніданку з "1+1".

Ющенко предположил, что склонность его младшего сына к техническим наукам была обусловлена тем, что когда-то в детстве он подарил Тарасу модель двигателя внутреннего сгорания, часть которого была сделана из прозрачного материала.

"Я так думаю, у него политехника стала первым интересом благодаря тому, что я купил ему такую модель", — отметил он.

По словам отца, после окончания школы Тарас Ющенко отправил свой аттестат для участия в специальном рейтинге, который оценивает успеваемость и знания.

“Есть в международной школе протокол, согласно которому дети, которые идут в высшую школу, сдают свои аттестаты в один оценивающий их проект. И мой ребенок попадает в 1% самых умных детей в мире по этой системе. 10 первых университетов мира направили ему свои предложения”, – похвастался Виктор Ющенко.

Экс-президент сообщил, что его сын теперь учится в одном из американских университетов и его будущая специальность связана с ракето- и самолетостроением. При этом Ющенко не уточнил название университета, где учится его сын.