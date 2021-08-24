Ющенко рассказал, как Меркель помешала Украине получить ПДЧ в НАТО

Ющенко убежден, что получению ПДЧ в 2008 году помешала позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что помешало Украине получить План действий по членству в НАТО в 2008 году на саммите в Бухаресте.

Об этом сообщает "Украина 24".

Ющенко убежден, что получению ПДЧ помешала позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози. Третий президент признался, что его "шокировало, когда формировали свою позицию немецкая делегация во главе с Меркель и Николя Саркози, большой друг Путина".

"Мы собрались — 7-8 президентов — и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться", — рассказал Ющенко.

По его словам, с Меркель все же состоялся очень короткий диалог. Канцлер назвала главным препятствием для получения ПДЧ том, что в то время только треть украинцев поддерживала вступление в НАТО.

"Я ей говорю: я заступал на должность, 14% украинцев разделяли интеграцию в НАТО. Сейчас 31%. Да, это треть, но мне кажется, за эти два года стало вдвое больше. Это первое. А второе, когда вы принимали Испанию. В Испании 17% населения разделяло вхождения страны в НАТО. А мы хотим всего лишь ПДЧ. Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель выразила тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", — отметил третий президент.

Напомним, что Зеленский подтвердил стратегический курс Украины на вступление в НАТО.

В НАТО пока нет единогласного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".

Новости Украины: на заседании СНБО одобрили документ о противодействии России и курс на ЕС и НАТО

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку