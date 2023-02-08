Ющенко рассказал, как принимал дома Путина: избегал одного слова

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, как принимал диктатора Путина на своей даче в Новых Безрадичах. По его словам, диктатора заинтересовала старинная украинская печь и косовская керамика.

Об этом Ющенко сказал в интервью "Гордону".

Третий президент Украины рассказал, что Путин, придя в его дом, обратил внимание на старинную печь, которую привезли с запада Украины. Диктатор даже постоял возле нее, опершись на трубу, и молчал.

"И это было долго. Ну, сейчас я понимаю, что время растягивается, но я думаю, секунд 10-15 точно. Не говорил, а стал что-то о своем... Я думаю, что там в нейронах пробило. Потому что для меня это было чувствительно. Для меня это было приятно и странно: есть такие страницы, к которым он тяготит, и я что-то могу понять, что делается в голове, какие желания", — загадывает Ющенко.

Экс-президент Украины отметил, что Путина также заинтересовала косовская керамика, изготовленная мастером из Ивано-Франковской области. Эти изразцы были расписаны цитатами Тараса Шевченко, а потому перед приездом Ющенко попросил проверить, нет ли на них надписей о "москалях", поскольку он тогда предпочел избегать этого слова.

"И я рассказываю эти истории. Потому что это все ручная работа. А он рассказывает, что у него стройка идет, он тоже что-то строит под Москвой. Я попросил, чтобы ребята все прочли те слова на кахлях, чтобы там... Потому что у Тарасика есть и крутые слова о москалях. Ну, логика нашей встречи была такова. Я понимаю его отношение к Украине. Для него это та территория, которую бы он хотел видеть в зоне своего влияния. Я хорошо понимаю его отношение ко мне. Потому что перед ним сидит не тот президент, с которым он хотел бы иметь дело", – вспомнил Виктор Ющенко.

Напомним, бывший президент Украины Виктор Ющенко еще в марте предупреждал, что победа России над Украиной и удержание Владимира Путина у власти будет катастрофой для всего мира.

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